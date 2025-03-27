Galaxy Tab S10 FE ve FE+ tanıtım öncesi tüm detaylarıyla ortaya çıktı

Samsung’un yeni tabletleri Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+, yakın zamanda resmiyet kazanacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgiler, iki modelin hem teknik özelliklerini hem de Avrupa fiyatlarını netleştirmiş durumda. Tasarım çizgisi korunan tabletler, dayanıklı alüminyum gövde ve IP68 sertifikasıyla geliyor. Yani suya ve toza karşı oldukça dirençliler.

Galaxy Tab S10 FE, 10.9 inç boyutunda ve WUXGA+ çözünürlüklü bir LCD ekranla donatılmış. S10 FE+ ise 13.1 inçlik daha geniş bir ekran sunuyor. Her iki modelde de 90Hz yenileme hızı bulunuyor, bu da akıcı bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

Donanım tarafında Samsung, bu modellerde kendi üretimi olan 4nm Exynos 1580 işlemciye yer vermiş. Performans canavarı olmasa da gündelik kullanım, video izleme ve temel üretkenlik işleri için yeterli görünüyor. Pil kapasitesi S10 FE’de 8.000 mAh, S10 FE+’ta ise 10.090 mAh. 45W hızlı şarj desteği var ancak adaptör kutudan çıkmayabilir.

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Kamera konusunda da sade ama işlevsel bir tercih yapılmış: Arkada 13 MP, önde ise 120 derece görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş açılı bir kamera yer alıyor. Her iki tablet, kutudan S Pen desteğiyle çıkıyor. Ayrıca Google’ın “Daire İçine Alarak Ara” özelliği gibi üretkenliği artıran bazı yapay zeka araçları da sistemde yerini almış durumda.

Fiyatlar ise şöyle: Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi modeli, yaklaşık 625 dolardan başlıyor. En üst seviye 5G destekli model ise 841 dolara kadar çıkıyor. S10 FE+’ta ise başlangıç fiyatı 808 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan 5G versiyonu ise 1.023 dolara kadar ulaşıyor.

Samsung’un bu iki modeli çok yakında global pazarda kullanıcılarla buluşturması bekleniyor.

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Galaxy Tab S10 FE ve FE+ tanıtım öncesi detaylarıyla ortaya çıktı