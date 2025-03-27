Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S10 FE ve FE+ tanıtım öncesi tüm detaylarıyla ortaya çıktı

    Samsung, merakla beklenen yeni tabletleri Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+ ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgiler, cihazların hem teknik özelliklerini hem de fiyatlarını netleştiriyor.

    Galaxy Tab S10 FE ve FE+ tanıtım öncesi detaylarıyla ortaya çıktı

    Samsung’un yeni tabletleri Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+, yakın zamanda resmiyet kazanacak gibi görünüyor. Sızdırılan bilgiler, iki modelin hem teknik özelliklerini hem de Avrupa fiyatlarını netleştirmiş durumda. Tasarım çizgisi korunan tabletler, dayanıklı alüminyum gövde ve IP68 sertifikasıyla geliyor. Yani suya ve toza karşı oldukça dirençliler.

    Galaxy Tab S10 FE, 10.9 inç boyutunda ve WUXGA+ çözünürlüklü bir LCD ekranla donatılmış. S10 FE+ ise 13.1 inçlik daha geniş bir ekran sunuyor. Her iki modelde de 90Hz yenileme hızı bulunuyor, bu da akıcı bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

    Donanım tarafında Samsung, bu modellerde kendi üretimi olan 4nm Exynos 1580 işlemciye yer vermiş. Performans canavarı olmasa da gündelik kullanım, video izleme ve temel üretkenlik işleri için yeterli görünüyor. Pil kapasitesi S10 FE’de 8.000 mAh, S10 FE+’ta ise 10.090 mAh. 45W hızlı şarj desteği var ancak adaptör kutudan çıkmayabilir.

    Kamera konusunda da sade ama işlevsel bir tercih yapılmış: Arkada 13 MP, önde ise 120 derece görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş açılı bir kamera yer alıyor. Her iki tablet, kutudan S Pen desteğiyle çıkıyor. Ayrıca Google’ın “Daire İçine Alarak Ara” özelliği gibi üretkenliği artıran bazı yapay zeka araçları da sistemde yerini almış durumda.

    Fiyatlar ise şöyle: Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi modeli, yaklaşık 625 dolardan başlıyor. En üst seviye 5G destekli model ise 841 dolara kadar çıkıyor. S10 FE+’ta ise başlangıç fiyatı 808 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan 5G versiyonu ise 1.023 dolara kadar ulaşıyor.

    Samsung’un bu iki modeli çok yakında global pazarda kullanıcılarla buluşturması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 11 saat önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lodux ne işe yarar bacasız davlumbaz kullanışlı mi kös yetmezliği nedir savaşta bilgi mi üstündür kılıç mı bonus platinum biyometrik kart ücreti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum