Samsung Galaxy Tab S10 FE'nin Geekbench skoru ortaya çıktı: Önemli performans artışı sunacak

Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında piyasaya sürülecek olan Galaxy Tab S10 FE'si Geekbench testinde görüldü. Ortaya çıkan skorlar, Tab S10 FE'nin selefine kıyasla önemli performans kazanımı sunacağını gösteriyor.

Samsung'un orta seviye tableti, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy A56'ya da güç veren Exynos 1580 yonga setiyle gelecek. Yeni yonga, Galaxy Tab S9 FE'nin Exynos 1380'ine göre performansta önemli bir iyileştirme getirecek. Aynı zamanda pil ömründe de iyileşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Exynos 1580'li Tab S10 FE, Geekbench testinde tek çekirdekte 1349, çok çekirdekte ise 3882 puan alarak selefinden %32 daha yüksek skorlara erişiyor. Exynos 1580 ayrıca, AMD'nin RDNA 3 mimarisine dayanan yeni Xclipse 540 grafik işlemcisiyle oyun performansında da selefinden çok daha yüksek performans sergileyecek.

Geekbench'teki bilgilere göre Galaxy Tab S10 FE, selefinin temel sürümdeki 6 GB RAM'ine karşılık 8 GB RAM ile gelecek ve 128 GB başlangıç depolama alanına sahip olacak. Tepe seviyede, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı seçeneği sunulacak.

Samsung Galaxy Tab S10 FE beklenen özellikleri

Galaxy Tab S10 FE'nin yanında bir de FE Plus modelinin tanıtılması bekleniyor. Bu iki modelin ortaya çıkan özellikleri şöyle:

Galaxy Tab S10 FE, 2.304 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahip 10.9 inç ekrana sahipken, Galaxy Tab S10 FE Plus modeli 2.880 x 1.800 piksel çözünürlüğe sahip 13.1 inç ekrana sahip olacak. Her iki tablet de çizim ve not alma için S Pen ile birlikte gelecek. Her iki tabletteki ekranların 800 nite kadar parlaklığa ulaşacağı söyleniyor.

Galaxy Tab S10 FE serisinde önde 12 MP ultra geniş açılı kamera, arkada 13 MP tek kamera olacak. Her iki kamera da 4K/30 fps video kaydına imkan verecek.5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 bağlantılarını destekleyecek. Galaxy Tab S10 FE'de 8.000 mAh, Galaxy Tab S10 FE+'da 10.090 mAh batarya bulunacak. Her iki model de 45W hızlı şarjı destekleyecek.

Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+ muhtemelen Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile gelecek. Samsung’un bu tabletlere 6 yıl Android işletim sistemi yükseltmesi ve güvenlik güncellemesi vermesi bekleniyor. Tabletlerin tanıtım tarihi ise şuan için bilinmiyor.

