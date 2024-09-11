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    Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung yakında amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra'yı tanıtacak. Tanıtımdan önce tabletlerin görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.
    Galaxy Tab S10 Plus ve Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung yakında amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra'yı tanıtacak. Tanıtımdan önce tabletlerin görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

    Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra neler sunacak?

    Galaxy Tab S10 serisi daha önce açıklandığı gibi iki modelden oluşacak ve yeni seride Tab S10 modeline yer verilmeyecek, dolayısıyla 11 inçlik ekran boyutu ortadan kalkacak.

    12,4 inç büyüklüğünde Galaxy Tab S10+ ve 14,6 inç ekrana sahip Tab S10 Ultra modellerinin ikisi de yanısma önleyici özelliğie sahip Dynamic AMOLED 2X ekran ile gelecek.

    Galaxy Tab S10 Plus ve Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Önceki modellerle hemen hemen aynı tasarıma sahip tabletler, boyut anlamında da selefleriyle aynı olacak, yalnızca kalınlıkta 0,1 mm'lik bir azalma olacak. Ağırlık tarafındaysa Plus modeli selefinden 10 gr, Ultra modeli ise 14 gr hafif olacak.

    İşlemci tarafında, daha önce belirtildiği gibi her iki model de Mediatek'in Dimensity 9300+ yonga setini kullanacak. Ancak Tab S10+ 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanına sahip olacakken, üst model Tab S10 Ultra 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak.

    Galaxy Tab S10 Plus ve Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'da biri geniş, diğeri ultra geniş lensli 12 MP çözünürlüğünde iki ön kamera ve çentikli tasarım korunurken, Tab S10+'da tek bir 12 MP kamera yer alacak ve çentik bulunmayacak. Arka tarafta, iki tabletin de 13 MP ana ve 8 MP ultra geniş açı lensten oluşan kamera kurulumu yer alacak.

    Tabletlerin Wi-Fi ve 5G versiyonları bulunacak, ancak ilginç bir şekilde, aynı yonga setini kullanmalarına rağmen, Ultra Wi-Fi 7 bağlantısına sahip olacakken, Plus yalnızca Wi-Fi 6E ile gelecek.

    Cihazların pil kapasitelerinde de bir değişiklik olmayacak. Tab S10+'ta 10.090 mAh ve Tab S10 Ultra'da 11.200 mAh kapasiteli bataryalar yer alacak ve 45W şarj hızına sahip olacak.

    Tabletlerde birçok şey aynı kalırken, fiyatlandırmada artış olacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan fiyat bilgileri şu şekilde:

    Galaxy Tab S10+ Wi-Fi:

    • 12 GB RAM + 256 GB: 1260 Euro
    • 12 GB RAM + 512 GB: 1390 Euro

    Galaxy Tab S10+ 5G:

    • 12 GB RAM + 256 GB: 1410 Euro
    • 12 GB RAM + 512 GB: 1517 Euro

    Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi:

    • 12 GB RAM + 256 GB: 1496 Euro
    • 12 GB RAM + 512 GB: 1624 Euro
    • 16 GB RAM + 1 TB: 1956 Euro

    Galaxy Tab S10 Ultra 5G:

    • 12 GB RAM + 256 GB: 1657 Euro
    • 12 GB RAM + 512 GB: 1785 Euro
    • 16 GB RAM + 1 TB: 2116 Euro
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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