Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra neler sunacak?
Galaxy Tab S10 serisi daha önce açıklandığı gibi iki modelden oluşacak ve yeni seride Tab S10 modeline yer verilmeyecek, dolayısıyla 11 inçlik ekran boyutu ortadan kalkacak.
12,4 inç büyüklüğünde Galaxy Tab S10+ ve 14,6 inç ekrana sahip Tab S10 Ultra modellerinin ikisi de yanısma önleyici özelliğie sahip Dynamic AMOLED 2X ekran ile gelecek.
İşlemci tarafında, daha önce belirtildiği gibi her iki model de Mediatek'in Dimensity 9300+ yonga setini kullanacak. Ancak Tab S10+ 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanına sahip olacakken, üst model Tab S10 Ultra 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak.
Tabletlerin Wi-Fi ve 5G versiyonları bulunacak, ancak ilginç bir şekilde, aynı yonga setini kullanmalarına rağmen, Ultra Wi-Fi 7 bağlantısına sahip olacakken, Plus yalnızca Wi-Fi 6E ile gelecek.
Cihazların pil kapasitelerinde de bir değişiklik olmayacak. Tab S10+'ta 10.090 mAh ve Tab S10 Ultra'da 11.200 mAh kapasiteli bataryalar yer alacak ve 45W şarj hızına sahip olacak.
Tabletlerde birçok şey aynı kalırken, fiyatlandırmada artış olacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan fiyat bilgileri şu şekilde:
Galaxy Tab S10+ Wi-Fi:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1260 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1390 Euro
Galaxy Tab S10+ 5G:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1410 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1517 Euro
Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1496 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1624 Euro
- 16 GB RAM + 1 TB: 1956 Euro
Galaxy Tab S10 Ultra 5G:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1657 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1785 Euro
- 16 GB RAM + 1 TB: 2116 Euro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.