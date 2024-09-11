Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra'nın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung yakında amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra'yı tanıtacak. Tanıtımdan önce tabletlerin görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra neler sunacak?

Galaxy Tab S10 serisi daha önce açıklandığı gibi iki modelden oluşacak ve yeni seride Tab S10 modeline yer verilmeyecek, dolayısıyla 11 inçlik ekran boyutu ortadan kalkacak.

12,4 inç büyüklüğünde Galaxy Tab S10+ ve 14,6 inç ekrana sahip Tab S10 Ultra modellerinin ikisi de yanısma önleyici özelliğie sahip Dynamic AMOLED 2X ekran ile gelecek.

Tam Boyutta Gör Önceki modellerle hemen hemen aynı tasarıma sahip tabletler, boyut anlamında da selefleriyle aynı olacak, yalnızca kalınlıkta 0,1 mm'lik bir azalma olacak. Ağırlık tarafındaysa Plus modeli selefinden 10 gr, Ultra modeli ise 14 gr hafif olacak.

İşlemci tarafında, daha önce belirtildiği gibi her iki model de Mediatek'in Dimensity 9300+ yonga setini kullanacak. Ancak Tab S10+ 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanına sahip olacakken, üst model Tab S10 Ultra 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'da biri geniş, diğeri ultra geniş lensli 12 MP çözünürlüğünde iki ön kamera ve çentikli tasarım korunurken, Tab S10+'da tek bir 12 MP kamera yer alacak ve çentik bulunmayacak. Arka tarafta, iki tabletin de 13 MP ana ve 8 MP ultra geniş açı lensten oluşan kamera kurulumu yer alacak.

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Tabletlerin Wi-Fi ve 5G versiyonları bulunacak, ancak ilginç bir şekilde, aynı yonga setini kullanmalarına rağmen, Ultra Wi-Fi 7 bağlantısına sahip olacakken, Plus yalnızca Wi-Fi 6E ile gelecek.

Cihazların pil kapasitelerinde de bir değişiklik olmayacak. Tab S10+'ta 10.090 mAh ve Tab S10 Ultra'da 11.200 mAh kapasiteli bataryalar yer alacak ve 45W şarj hızına sahip olacak.

Tabletlerde birçok şey aynı kalırken, fiyatlandırmada artış olacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan fiyat bilgileri şu şekilde:

Galaxy Tab S10+ Wi-Fi:

12 GB RAM + 256 GB: 1260 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1390 Euro

Galaxy Tab S10+ 5G:

12 GB RAM + 256 GB: 1410 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1517 Euro

Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi:

12 GB RAM + 256 GB: 1496 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1624 Euro

16 GB RAM + 1 TB: 1956 Euro

Galaxy Tab S10 Ultra 5G:

12 GB RAM + 256 GB: 1657 Euro

12 GB RAM + 512 GB: 1785 Euro

16 GB RAM + 1 TB: 2116 Euro

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Galaxy Tab S10 Plus ve Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı