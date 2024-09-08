Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra'nın fiyatlandırmaları sızdırıldı

İşte Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra'nın muhtemel fiyatlandırmaları:
- Galaxy Tab S10+ Wi-Fi:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1260 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1390 Euro
- Galaxy Tab S10+ 5G:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1410 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1517 Euro
- Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1496 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1624 Euro
- 16 GB RAM + 1 TB: 1956 Euro
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G:
- 12 GB RAM + 256 GB: 1657 Euro
- 12 GB RAM + 512 GB: 1785 Euro
- 16 GB RAM + 1 TB: 2116 Euro
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.