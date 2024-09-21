Samsung Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra kılıflarının resmi görüntüleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Tab S10 serisi tabletleri için klavye aksesuarlarını yeniden tasarladığına dair iddialar, geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Bu iddialarda öne çıkan yeniliklerden biri de yapay zekanın yükselişiyle birlikte Samsung’un, özel bir AI tuşu eklemeye karar vermesi olmuştu. Yakın bir zamanda ise iddiaları doğrulayan görüntüler ortaya çıktı.

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İşte Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra kılıflarının resmi görüntüleri:

Son sızdırılan render görüntüleri Galaxy Tab S10 Plus ve Galaxy Tab S10 Ultra'yı, Book Cover Keyboard aksesuarla birlikte ortaya çıkardı. Render görsellerine göre Book Cover Keyboard, siyah ve beyaz olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Klavyenin en dikkat çeken özelliği ise yeni eklenen Galaxy AI tuşu oldu.

Tam Boyutta Gör AI tuşu, eski nesil klavyede bulunan Lang tuşunun yerini almakta. Böylece AI yetenekleriyle gelen tüm yeni cihazlarla birlikte, tuş daha önemli bir hâle geldi ve kullanıcıların, AI seçeneklerine veya bir AI penceresine kolayca erişmesi sağlandı. Son olarak eski nesillerdeki gibi biri trackpad'li ve diğeri trackpad'siz olmak üzere iki klavye kapağı olacak.

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Galaxy Tab S10 serisi kılıfların resmi görüntüleri ortaya çıktı