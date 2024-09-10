Galaxy S25 Ultra'nın render görüntüleri ve videosu ortaya çıktı: Kamera tasarımı nasıl?

Samsung Galaxy S25'in tasarımı ortaya çıktı
X platformundan @OnLeaks kullanıcısı ve AndroidHeadlines tarafından ortaya çıkarılan render görüntülerine ve viedoya baktığımızda, kamera tasarımının genel olarak S24 Ultra ile benzer olduğu görülüyor ancak kamera lenslerinin etrafında belirgin bir siyah halka yer alıyor. Aynı zamanda kamera çıkıntısının arttığı görülüyor.
Donanım tarafında, Snapdragon 8 Gen 4 çipseti, 12 GB/16 GB RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı ve 45 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryanın yer alması bekleniyor. Kamera tarafında ise, 200 MP ana arka kamera, 50 MP ultra geniş kamera, iki adet 50 MP telefoto kamera ve 12 MP selfie kamerasının yer alacağı söyleniyor.
Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile çıkacak olan S25 Ultra, daha güçlü yapay zeka özellikleri, yeni kullanıcı arayüzü ve yeni animasyonlara sahip olacak. Telefonun önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.