Galaxy S25 Ultra'nın render görüntüleri ve videosu ortaya çıktı: Kamera tasarımı nasıl?

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı ortaya çıkmıştı. Yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olan telefonun tasarımı genel olarak beğenilmişti. Yeni sızıntı, telefonun arkasını dolayısıyla kamera tasarımını ilk defa gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S25'in tasarımı ortaya çıktı

X platformundan @OnLeaks kullanıcısı ve AndroidHeadlines tarafından ortaya çıkarılan render görüntülerine ve viedoya baktığımızda, kamera tasarımının genel olarak S24 Ultra ile benzer olduğu görülüyor ancak kamera lenslerinin etrafında belirgin bir siyah halka yer alıyor. Aynı zamanda kamera çıkıntısının arttığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Ultra, 8,2 mm ile selefinden 0,4 mm ince olacak. 6,9 inçe çıkan ekran boyutuna rağmen incelen çerçeveler sayesinde S24 Ultra'dan biraz daha küçük ebatlara sahip olacak.

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Donanım tarafında, Snapdragon 8 Gen 4 çipseti, 12 GB/16 GB RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı ve 45 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryanın yer alması bekleniyor. Kamera tarafında ise, 200 MP ana arka kamera, 50 MP ultra geniş kamera, iki adet 50 MP telefoto kamera ve 12 MP selfie kamerasının yer alacağı söyleniyor.

Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7.1 ile çıkacak olan S25 Ultra, daha güçlü yapay zeka özellikleri, yeni kullanıcı arayüzü ve yeni animasyonlara sahip olacak. Telefonun önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Galaxy S25 Ultra'nın render görüntüleri ve videosu ortaya çıktı