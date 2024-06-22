Tam Boyutta Gör Samsung'un sınıfının en iyisi olarak lanse ettiği Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı. Henüz tabletlerle ilgili çok fazla bilgi olmasa da bu renderların görünümü oldukça dikkat çekici. Renderler yeni Galaxy Tab S10 Ultra hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.

Yeni görseller büyük bir tasarım değişikliği olmadığını gösteriyor

Galaxy Tab S9 Ultra, 14,6 inçlik geniş ekran boyutuyla resmi olarak 2023 yılında piyasaya sürülmüştü. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra'nın da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Sızan model numaraları, One UI testinin başlaması ve Galaxy Tab S10+'ın MediaTek Dimensity 9300 tarafından destekleneceği Samsung'un yeni tabletlerine ilişkin bilinen diğer bilgiler oldu.

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İlk kez bir Samsung amiral gemisi cihazı MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacak. Bu sadece MediaTek'in Dimensity serisindeki olağanüstü başarısını temsil etmekle kalmıyor aynı zamanda gelecekte MediaTek işlemcili daha fazla amiral gemisinin de çıkacağını gösteriyor.

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Galaxy Tab S10 Ultra'nın işlemcisi ise henüz bilinmiyor ancak Samsung'un bu cihazda hangi işlemciyi kullanacağı konusunda hala kararsız olduğu söyleniyor. Sızdırılan yüksek çözünürlüklü görsellere göre boyut açısından bir önceki modelle benzer olması bekleniyor.

Galaxy Tab S10 Ultra, 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutlarıyla 0,05 mm daha ince olan Tab S9 Ultra'dan çok da farklı değil. Galaxy Tab S10 serisinin Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

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Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıld