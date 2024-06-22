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    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı

    Yeni Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri ortaya çıktı. Büyük ekranı, ince kasası ve arka/ön çift kamera kurulumuyla selefinin tasarımını koruyor.
    Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıld Tam Boyutta Gör
    Samsung'un sınıfının en iyisi olarak lanse ettiği Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı. Henüz tabletlerle ilgili çok fazla bilgi olmasa da bu renderların görünümü oldukça dikkat çekici. Renderler yeni Galaxy Tab S10 Ultra hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.

    Yeni görseller büyük bir tasarım değişikliği olmadığını gösteriyor

    Galaxy Tab S9 Ultra, 14,6 inçlik geniş ekran boyutuyla resmi olarak 2023 yılında piyasaya sürülmüştü. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra'nın da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Sızan model numaraları, One UI testinin başlaması ve Galaxy Tab S10+'ın MediaTek Dimensity 9300 tarafından destekleneceği Samsung'un yeni tabletlerine ilişkin bilinen diğer bilgiler oldu.

    İlk kez bir Samsung amiral gemisi cihazı MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacak. Bu sadece MediaTek'in Dimensity serisindeki olağanüstü başarısını temsil etmekle kalmıyor aynı zamanda gelecekte MediaTek işlemcili daha fazla amiral gemisinin de çıkacağını gösteriyor.

    Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıld Tam Boyutta Gör

    Galaxy Tab S10 Ultra'nın işlemcisi ise henüz bilinmiyor ancak Samsung'un bu cihazda hangi işlemciyi kullanacağı konusunda hala kararsız olduğu söyleniyor. Sızdırılan yüksek çözünürlüklü görsellere göre boyut açısından bir önceki modelle benzer olması bekleniyor.

    Galaxy Tab S10 Ultra, 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutlarıyla 0,05 mm daha ince olan Tab S9 Ultra'dan çok da farklı değil. Galaxy Tab S10 serisinin Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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