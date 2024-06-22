Galaxy Tab S10 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü görselleri sızdırıldı

Yeni görseller büyük bir tasarım değişikliği olmadığını gösteriyor
Galaxy Tab S9 Ultra, 14,6 inçlik geniş ekran boyutuyla resmi olarak 2023 yılında piyasaya sürülmüştü. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra'nın da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Sızan model numaraları, One UI testinin başlaması ve Galaxy Tab S10+'ın MediaTek Dimensity 9300 tarafından destekleneceği Samsung'un yeni tabletlerine ilişkin bilinen diğer bilgiler oldu.
İlk kez bir Samsung amiral gemisi cihazı MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacak. Bu sadece MediaTek'in Dimensity serisindeki olağanüstü başarısını temsil etmekle kalmıyor aynı zamanda gelecekte MediaTek işlemcili daha fazla amiral gemisinin de çıkacağını gösteriyor.
Galaxy Tab S10 Ultra'nın işlemcisi ise henüz bilinmiyor ancak Samsung'un bu cihazda hangi işlemciyi kullanacağı konusunda hala kararsız olduğu söyleniyor. Sızdırılan yüksek çözünürlüklü görsellere göre boyut açısından bir önceki modelle benzer olması bekleniyor.
Galaxy Tab S10 Ultra, 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutlarıyla 0,05 mm daha ince olan Tab S9 Ultra'dan çok da farklı değil. Galaxy Tab S10 serisinin Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.