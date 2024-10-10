Samsung Galaxy Tab S10 serisi, yedi yıllık güvenlik güncellemesini üç ayda bir alacak

Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra, üç ayda bir toplam yedi yıl güvenlik güncellemesiyle birlikte yedi Android sürümü alacak. Tabletler, kutudan Android 14 ile çıkıyor.
Aylık güvenlik güncellemesi alan modeller
- Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G
- Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
- W23, W23 flip, W24, W24 Flip
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy Xcover5, Galaxy Xcover6 Pro, Galaxy Xcover7
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.