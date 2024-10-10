Samsung Galaxy Tab S10 serisi, yedi yıllık güvenlik güncellemesini üç ayda bir alacak

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın zamanda tanıttığı Galaxy Tab S10 serisi için yedi yıllık yazılım güncellemesi sunuyor. Ancak, yazılım güncelleme programına göre, Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra için yedi yıllık yazılım güncellemesi her üç ayda bir gelecek.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ve S10 Plus Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. önce eklendi

Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra, üç ayda bir toplam yedi yıl güvenlik güncellemesiyle birlikte yedi Android sürümü alacak. Tabletler, kutudan Android 14 ile çıkıyor.

Aylık güvenlik güncellemesi alan modeller

Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

W23, W23 flip, W24, W24 Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy A53 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy Xcover5, Galaxy Xcover6 Pro, Galaxy Xcover7

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Galaxy Tab S10, güvenlik güncellemelerini üç ayda bir alacak