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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S10 serisi, yedi yıllık güvenlik güncellemesini üç ayda bir alacak

    Samsung, yapay zekalı ilk tableti Galaxy Tab S10 serisini tanıtırken yedi yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtti. Ancak, tabletin güvenlik güncellemelerini üç ayda bir alacağı ortaya çıktı.
    samsung galaxy tab s10 güvenlik güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın zamanda tanıttığı Galaxy Tab S10 serisi için yedi yıllık yazılım güncellemesi sunuyor. Ancak, yazılım güncelleme programına göre, Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra için yedi yıllık yazılım güncellemesi her üç ayda bir gelecek.

    Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra, üç ayda bir toplam yedi yıl güvenlik güncellemesiyle birlikte yedi Android sürümü alacak. Tabletler, kutudan Android 14 ile çıkıyor.

    Aylık güvenlik güncellemesi alan modeller

    • Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G
    • Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
    • W23, W23 flip, W24, W24 Flip
    • Galaxy S20 FE
    • Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE
    • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A54 5G
    • Galaxy A55 5G
    • Galaxy Xcover5, Galaxy Xcover6 Pro, Galaxy Xcover7
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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