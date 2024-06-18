Samsung'un ilk Snapdragon X Elite bilgisayarı satışa çıktı

Galaxy Book 4 Edge dünya genelinde satın alınabiliyor
Galaxy Book 4 Edge'in ABD'deki başlangıç fiyatı 1.349 $ olarak belirlendi. Bu fiyat 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip 14 inçlik model için geçerli olacak. Birleşik Krallık'ta aynı özellikteki model 1.399 £'dan başlarken, Avrupa fiyatlandırması 1.699 € civarından başlıyor.
Bölgelere Göre Fiyatlandırma Dağılımı (14 inç, 16 GB RAM, 512 GB Depolama):
- Avrupa: 1.699 €
- İngiltere: 1.399 £
- ABD: 1.349 $
16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip daha büyük 16 inçlik bir versiyon da mevcut. Fiyatları ise Avrupa'da 2.099 €, İngiltere'de 1.699 £ ve ABD'de 1.749 $'dan başlıyor. Galaxy Book 4 Edge, taşınabilirliğe ve pil ömrüne öncelik veren kullanıcılar için tasarlandı. Snapdragon X Elite işlemci, geleneksel dizüstü bilgisayar işlemcilerine kıyasla gelişmiş performans ve verimlilik vaat ederken aynı zamanda 5G bağlantısına da olanak tanıyor.
QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç Dinamik AMOLED 2x dokunmatik ekrana sahiptir. Cihaza güç veren 55,9Wh pil, Samsung'un tek şarjla 18 saate kadar çalışma süresi sağladığını iddia ediyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/06/18/samsung-galaxy-book-4-edge-snapdragon-x-elite-us-europe-uk-korea-price/ https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-book-4-edge-launch-global-price/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.