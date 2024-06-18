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    Anlık Bildirim

    Samsung'un ilk Snapdragon X Elite bilgisayarı satışa çıktı

    Samsung'un ilk Snapdragon X Elite dizüstü bilgisayarı artık dünya çapında satışa sunuldu. Galaxy Book 4 Edge, geçen ayki ilk çıkışının ardından kullanıcılarla buluşuyor.
    Samsung'un ilk Snapdragon X Elite bilgisayarı satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung geçen ay, Qualcomm'un devrim niteliğindeki Snapdragon X Elite işlemcisine sahip ilk dizüstü bilgisayarı olan Galaxy Book 4 Edge'i tanıtmıştı. Dizüstü bilgisayar artık ABD dahil en önemli küresel pazarlarda satışa çıktı.

    Galaxy Book 4 Edge dünya genelinde satın alınabiliyor

    Galaxy Book 4 Edge'in ABD'deki başlangıç ​​fiyatı 1.349 $ olarak belirlendi.  Bu fiyat 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip 14 inçlik model için geçerli olacak. Birleşik Krallık'ta aynı özellikteki model 1.399 £'dan başlarken, Avrupa fiyatlandırması 1.699 € civarından başlıyor.

    Bölgelere Göre Fiyatlandırma Dağılımı (14 inç, 16 GB RAM, 512 GB Depolama):

    • Avrupa: 1.699 €
    • İngiltere: 1.399 £
    • ABD: 1.349 $

    16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip daha büyük 16 inçlik bir versiyon da mevcut. Fiyatları ise Avrupa'da 2.099 €, İngiltere'de 1.699 £ ve ABD'de 1.749 $'dan başlıyor. Galaxy Book 4 Edge, taşınabilirliğe ve pil ömrüne öncelik veren kullanıcılar için tasarlandı. Snapdragon X Elite işlemci, geleneksel dizüstü bilgisayar işlemcilerine kıyasla gelişmiş performans ve verimlilik vaat ederken aynı zamanda 5G bağlantısına da olanak tanıyor.

    QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç Dinamik AMOLED 2x dokunmatik ekrana sahiptir. Cihaza güç veren 55,9Wh pil, Samsung'un tek şarjla 18 saate kadar çalışma süresi sağladığını iddia ediyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/06/18/samsung-galaxy-book-4-edge-snapdragon-x-elite-us-europe-uk-korea-price/ https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-book-4-edge-launch-global-price/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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