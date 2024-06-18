Tam Boyutta Gör Samsung geçen ay, Qualcomm'un devrim niteliğindeki Snapdragon X Elite işlemcisine sahip ilk dizüstü bilgisayarı olan Galaxy Book 4 Edge'i tanıtmıştı. Dizüstü bilgisayar artık ABD dahil en önemli küresel pazarlarda satışa çıktı.

Galaxy Book 4 Edge dünya genelinde satın alınabiliyor

Galaxy Book 4 Edge'in ABD'deki başlangıç ​​fiyatı 1.349 $ olarak belirlendi. Bu fiyat 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip 14 inçlik model için geçerli olacak. Birleşik Krallık'ta aynı özellikteki model 1.399 £'dan başlarken, Avrupa fiyatlandırması 1.699 € civarından başlıyor.

Bölgelere Göre Fiyatlandırma Dağılımı (14 inç, 16 GB RAM, 512 GB Depolama):

Avrupa: 1.699 €

İngiltere: 1.399 £

ABD: 1.349 $

16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip daha büyük 16 inçlik bir versiyon da mevcut. Fiyatları ise Avrupa'da 2.099 €, İngiltere'de 1.699 £ ve ABD'de 1.749 $'dan başlıyor. Galaxy Book 4 Edge, taşınabilirliğe ve pil ömrüne öncelik veren kullanıcılar için tasarlandı. Snapdragon X Elite işlemci, geleneksel dizüstü bilgisayar işlemcilerine kıyasla gelişmiş performans ve verimlilik vaat ederken aynı zamanda 5G bağlantısına da olanak tanıyor.

QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç Dinamik AMOLED 2x dokunmatik ekrana sahiptir. Cihaza güç veren 55,9Wh pil, Samsung'un tek şarjla 18 saate kadar çalışma süresi sağladığını iddia ediyor.

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Samsung'un ilk Snapdragon X Elite bilgisayarı satışa çıktı