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    2020 model Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Geçtiğimiz ay 2022 model Galaxy Tab S6 için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınlayan teknoloji devi Samsung şimdi de 2020 modeli için bu güncellemeyi sundu.
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    Galaxy Tab S6 Lite için Android 13 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Android güncellemelerinin hızı ile dikkat çeken Samsung, 2022 yılı bitmeden birçok cihazı için Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini yayınlamıştı. Bu cihazlardan biri de 2022 model olan Galaxy Tab S6 Lite olmuştu. Firma, şimdi de Galaxy Tab S6 Lite’ın 2020 modeli için bu güncellemeyi yayınladı.

    2020 model Galaxy Tab S6 Lite için son güncelleme

    Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi şimdilik yalnızca LTE versiyon Tab S6 Lite için Fransa’da yayınlanmış durumda ancak önümüzdeki günlerde Wi-Fi modeli için de yayınlanacaktır. One UI 5 güncellemesi ile Galaxy Tab S6 Lite, birçok yeniliğe sahip oluyor. 

    Çoklu görev işlerinde birçok yenilik ile gelen güncelleme daha akıcı sistem animasyonları ve gelişmiş gizlilik özellikleri de sunuyor. Ayrıca sanal RAM seçeneği de artık kapatılabiliyor. Kasım 2022 güvenlik yaması ile gelen güncelleme yakında daha çok ülkede yayınlanacaktır. Android 13 tabanlı One UI 5.0, muhtemelen Galaxy Tab S6 Lite (2020) için yayınlanan son sürüm güncellemesi olacak ve cihaz artık yalnızca güvenlik güncellemelerine sahip olacak.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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