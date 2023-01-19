Samsung Galaxy S23 Ultra’nın 200MP kamerası ile çekilen fotoğraf paylaşıldı

Samsung, Galaxy S23 Ultra modelinde yeni 200 MP’lik ISOCELL HP2 sensörüne yer verecek. Bu sensörün düşük ışık performansında ve görüntü kalitesinde önemli bir ilerleyiş sunması bekleniyor. Tutarlı ve doğru sızıntılarıyla tanınan Ice Univers ise, görünüşe göre Galaxy S23 Ultra’nın kamerasıyla çekilen bir fotoğraf örneğine ulaşmış durumda.
Galaxy S23 Ultra kamerası ile çekilen ilk fotoğraf
Tüm bunlara ek olarak Galaxy S23 Ultra özelliklerinin yanı sıra Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri de geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Dolayısıyla telefonlar hakkında bilinmeyen bazı ufak detaylar kaldı diyebiliriz. Samsung’un Galaxy S23 serisini 1 Şubat’ta düzenleyeceği Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtacağını tekrar ifade edelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....