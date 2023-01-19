Samsung Galaxy S23 Ultra’nın 200MP kamerası ile çekilen fotoğraf paylaşıldı

Tam Boyutta Gör 1 Şubat'ta duyurulacak olan Galaxy S23 serisinin amiral gemisi Galaxy S23 Ultra’dan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle kamera tarafında getirecekleriyle dikkat çeken yeni amiral gemisinden bir fotoğraf örneği de geldi.

Samsung, Galaxy S23 Ultra modelinde yeni 200 MP’lik ISOCELL HP2 sensörüne yer verecek. Bu sensörün düşük ışık performansında ve görüntü kalitesinde önemli bir ilerleyiş sunması bekleniyor. Tutarlı ve doğru sızıntılarıyla tanınan Ice Univers ise, görünüşe göre Galaxy S23 Ultra’nın kamerasıyla çekilen bir fotoğraf örneğine ulaşmış durumda.

Galaxy S23 Ultra kamerası ile çekilen ilk fotoğraf

Tam Boyutta Gör Elde edilen görüntünün 12x yakınlaştırma ile elde edildiği belirtilerken buna rağmen detay kaybının minimum olduğu aktarılıyor. Twitter’ın sıkıştırma algoritmasına rağmen detayların başarılı bir şekilde korunduğu fotoğraftan anlaşılıyor. Ice Universe, Samsung'un yeni 200MP HP2 sensörünün HP1, HP3, HM1 ve HM3 tarafından çekilen görüntülerden tamamen farklı görünen sahneler yakaladığını belirtiyor. Dolayısıyla sızıntı kaynağının eline bir Galaxy S23 Ultra geçmiş de olabilir ancak henüz bir karşılaştırma görüntüsü paylaşılmış değil.

Samsung Galaxy S23 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı 10 sa. önce eklendi

Tüm bunlara ek olarak Galaxy S23 Ultra özelliklerinin yanı sıra Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri de geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. Dolayısıyla telefonlar hakkında bilinmeyen bazı ufak detaylar kaldı diyebiliriz. Samsung’un Galaxy S23 serisini 1 Şubat’ta düzenleyeceği Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtacağını tekrar ifade edelim.

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Samsung Galaxy S23 Ultra ile çekilen fotoğraf paylaşıldı