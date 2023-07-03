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    Samsung Galaxy Tab S9 FE'nin hangi işlemciden güç alacağı ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı Galaxy Tab S9 FE hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Tabletin donanım özelliklerine ışık tutan bazı detaylar ortaya çıktı.
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    Galaxy Tab S9 FE'nin hangi işlemciden güç alacağı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un Galaxy Tab S9 FE'yi piyasaya sürmeye hazırlandığını daha önce öğrenmiştik. Şimdi de Güney Koreli teknoloji devinin yeni tabletiyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Şirkete yakın bir kaynak cihazın hangi işlemciden güç alacağını açıkladı.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa Galaxy Tab S9 FE modelinde Exynos 1380 işlemci göreceğiz. Bu arada aynı yonga setinin Galaxy A54 5G, Galaxy F54 5G ve Galaxy M54 5G akıllı telefonlarda da kullanıldığını hatırlatalım. Gelelim diğer detaylara.

    Galaxy Tab S9 FE hakkında bilinenler

    Cihazın en az 10 inç boyutunda bir ekran taşıyacağı bildiriliyor. Bununla birlikte 25W hızlı şarj destekli 10.000 mAh pil ve 5G modem içereceğine dair söylentiler de var. Samsung'un yeni tabletiyle ilgili bildiklerimiz bunlarla sınırlı.

    Ne yazık ki şu an için Galaxy Tab S9 FE'nin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok. Yeni tablet büyük olasılıkla 2023'ün sonlarında veya 2024'ün başlarında piyasaya sürülecek. Sızıntıların sayısı arttıkça lansman tarihini öğrenme şansımız da yükselecek.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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