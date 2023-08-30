Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 FE için kötü haber: Bekleyiş sürecek

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S23 FE'nin çok yakında tanıtılması bekleniyordu. Ancak hem Galaxy S23 FE hem de Galaxy Tab S9 FE için yeni bir tarih ortaya atıldı. Bekleyiş sürecek.
    Galaxy S23 FE için kötü haber! Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, amiral gemisi Galaxy S23 serisi ile akıllı telefon rekabetinde ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda ailenin bütçe modeli Galaxy S23 FE ile ilgili beklentiler de bir hayli arttı diyebiliriz. Ancak Galaxy S23 FE için bekleyiş sürecek gibi görünüyor. Bugün bütçe telefonu için yeni bir tarih ortaya atıldı.

    Galaxy S23 FE için bekleyiş sürecek

    Bilmeyenler için Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE için Eylül ayına, hatta gelecek hafta düzenlenecek IFA konferasında işaret edilmişti. Bugün güvenilir sızıntıları ile tanınan Max Jambor ise, bu etkinlikte herhangi bir duyuru gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Bu noktada sızıntı kaynağı, her iki cihazın 2023'ün sonlarında piyasaya çıkacağını söylüyor. 

    Ek olarak paylaşılan raporda yalnızca 1 Ekim'den 31 Aralık'a kadar sürecek olan 4. çeyreğe vurgu yapılıyor. Bu tarihlerde ise Samsung'un herhangi bir etkinliğinin bulunmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla her iki cihazın sürpriz bir biçimde çıkış yaptığını görebiliriz.

    Ayrıca uygun fiyatlı bir Galaxy Buds'ın yolda olduğu yönünde söylentiler var ve bunların daha bütçe dostu FE adı altında tanıtılması bekleniyor. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Galaxy S23 FE beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü ise Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan alacak cihaza 25W şarj destekli 4.500mAh pil paketi eşlik edecek. Kamera tarafındaysa OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumu göreceğiz. Ön kamera ise 10 MP olacak

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    youtube geçmişimde izlemediğim videolar var 18 yaş araç kiralama özel lise mi devlet lisesi mi vertigo askerliğe engel mi redmi note 8 pro hoparlör temizleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    POCO C40
    POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız