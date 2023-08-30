Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, amiral gemisi Galaxy S23 serisi ile akıllı telefon rekabetinde ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda ailenin bütçe modeli Galaxy S23 FE ile ilgili beklentiler de bir hayli arttı diyebiliriz. Ancak Galaxy S23 FE için bekleyiş sürecek gibi görünüyor. Bugün bütçe telefonu için yeni bir tarih ortaya atıldı.

Galaxy S23 FE için bekleyiş sürecek

Bilmeyenler için Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE için Eylül ayına, hatta gelecek hafta düzenlenecek IFA konferasında işaret edilmişti. Bugün güvenilir sızıntıları ile tanınan Max Jambor ise, bu etkinlikte herhangi bir duyuru gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Bu noktada sızıntı kaynağı, her iki cihazın 2023'ün sonlarında piyasaya çıkacağını söylüyor.

Ek olarak paylaşılan raporda yalnızca 1 Ekim'den 31 Aralık'a kadar sürecek olan 4. çeyreğe vurgu yapılıyor. Bu tarihlerde ise Samsung'un herhangi bir etkinliğinin bulunmadığını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla her iki cihazın sürpriz bir biçimde çıkış yaptığını görebiliriz.

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Ayrıca uygun fiyatlı bir Galaxy Buds'ın yolda olduğu yönünde söylentiler var ve bunların daha bütçe dostu FE adı altında tanıtılması bekleniyor. Ancak tüm bunlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Galaxy S23 FE beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü ise Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan alacak cihaza 25W şarj destekli 4.500mAh pil paketi eşlik edecek. Kamera tarafındaysa OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumu göreceğiz. Ön kamera ise 10 MP olacak

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Galaxy S23 FE için kötü haber! Bekleyiş sürecek