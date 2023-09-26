Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ özellikleri netleşti: Peki neler sunacak?

Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ özellikleri netleşti
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S9 FE ve S9 FE+, temel modellerde karşımıza çıkan OLED'e kıyasla LCD panele sahip olacak. Bu noktada Galaxy Tab S9 FE'nin 16:10 formatında 2304 x 1440 piksel çözünürlük, Galaxy Tab S9+'ın ise, 2560 x 1600 çözünürlük ve 12,4 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca yalnızca Plus versiyonuS Pen girişine destek sunacak.
Arka bölümde ise büyük değişim söz konusu değil. Tab S9 FE'nin arkasında bir adet 8 MP'lik sensör bulunurken Plus'ın iki (8+13MP) kamerası olacak ve her iki cihaza 12MP selfie kamerası eşlik edecek. Tabletlerin çıkış tarihi ise henüz netleşmedi ancak Tab S9 FE'nin 529 euro, Tab S9 FE+'ın ise 699 euro başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca bu fiyatlandırmanın yalnızca Wi-Fi sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.