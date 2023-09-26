Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ özellikleri netleşti: Peki neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy S23 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ olmak üzere yepyeni Fan Edition modellerini duyuracak. Bildiğiniz gibi uzun süredir bu cihazlar hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy S9 FE ve S9 FE+ ikilisinin de tüm özellikleri belli oldu.

Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ özellikleri netleşti

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S9 FE ve S9 FE+, temel modellerde karşımıza çıkan OLED'e kıyasla LCD panele sahip olacak. Bu noktada Galaxy Tab S9 FE'nin 16:10 formatında 2304 x 1440 piksel çözünürlük, Galaxy Tab S9+'ın ise, 2560 x 1600 çözünürlük ve 12,4 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca yalnızca Plus versiyonuS Pen girişine destek sunacak.

Tam Boyutta Gör Yonga seti bölümünde ise her iki tablete Exynos 1380 platformu eşlik edecek. Snapdragon işlemcilerin ise planda olmadığı söyleniyor. Bununla birlikte Galaxy Tab S9 FE 6/128GB ve 8/256GB, Tab S9 FE+ ise, 8/128GB ve 12/256GB seçeneklerinde satışa sunulacak. Ayrıca tüm modellerde 1 TB'a kadar mikro SD yuvası ve IP68 sertifikası bulunacağını belirtelim.

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Arka bölümde ise büyük değişim söz konusu değil. Tab S9 FE'nin arkasında bir adet 8 MP'lik sensör bulunurken Plus'ın iki (8+13MP) kamerası olacak ve her iki cihaza 12MP selfie kamerası eşlik edecek. Tabletlerin çıkış tarihi ise henüz netleşmedi ancak Tab S9 FE'nin 529 euro, Tab S9 FE+'ın ise 699 euro başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca bu fiyatlandırmanın yalnızca Wi-Fi sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim.

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Galaxy Tab S9 FE ve FE+ özellikleri netleşti: Peki neler sunacak?