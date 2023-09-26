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    Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ özellikleri netleşti: Peki neler sunacak?

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ modellerinin özellikleri netleşmeye başladı. Peki Samsung'un bütçe tabletleri neler sunacak? İşte detaylar...
    Galaxy Tab S9 FE ve FE+ özellikleri netleşti: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki haftalarda Galaxy S23 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ olmak üzere yepyeni Fan Edition modellerini duyuracak. Bildiğiniz gibi uzun süredir bu cihazlar hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy S9 FE ve S9 FE+ ikilisinin de tüm özellikleri belli oldu.

    Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ özellikleri netleşti

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S9 FE ve S9 FE+, temel modellerde karşımıza çıkan OLED'e kıyasla LCD panele sahip olacak. Bu noktada Galaxy Tab S9 FE'nin 16:10 formatında 2304 x 1440 piksel çözünürlük,  Galaxy Tab S9+'ın ise, 2560 x 1600 çözünürlük ve 12,4 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca yalnızca Plus versiyonuS Pen girişine destek sunacak.

    Galaxy Tab S9 FE ve FE+ özellikleri netleşti: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Yonga seti bölümünde ise her iki tablete Exynos 1380 platformu eşlik edecek. Snapdragon işlemcilerin ise planda olmadığı söyleniyor. Bununla birlikte Galaxy Tab S9 FE 6/128GB ve 8/256GB, Tab S9 FE+ ise, 8/128GB ve 12/256GB seçeneklerinde satışa sunulacak. Ayrıca tüm modellerde 1 TB'a kadar mikro SD yuvası ve IP68 sertifikası bulunacağını belirtelim.

    Arka bölümde ise büyük değişim söz konusu değil. Tab S9 FE'nin arkasında bir adet 8 MP'lik sensör bulunurken Plus'ın iki (8+13MP) kamerası olacak ve her iki cihaza 12MP selfie kamerası eşlik edecek. Tabletlerin çıkış tarihi ise henüz netleşmedi ancak Tab S9 FE'nin 529 euro, Tab S9 FE+'ın ise 699 euro başlangıç fiyatına sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca bu fiyatlandırmanın yalnızca Wi-Fi sürümleri için geçerli olduğunu belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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