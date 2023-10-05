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    Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE'nin Türkiye fiyatı açıklandı

    Samsung tarafından geçtiğimiz saatlerde tanıtılan Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+ ve Galaxy Buds FE'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Peki ne kadara mal olacak? İşte Türkiye fiyatları
    Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE'nin Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Buds FE, Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tablet serisinin Türkiye fiyatı belli oldu. Peki FE serisinin bütçe odaklı üyeleri ülkemizde ne kadara mal olacak? İşte Samsung Türkiye tarafından açıklanan fiyatlar...

    Galaxy Tab S9 FE serisi ve Galaxy Buds FE ne kadara satılacak?

    Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ modellerinden oluşan Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi, Türkiye’de 11.999 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak. Ayrıca tablet serisinin Nane, Gümüş, Gri ve Lavanta olmak üzere dört farklı renkte sunulacağını hatırlatalım. Galaxy Buds FE modeli ise, Grafit ve Beyaz renklerinde 1.699 TL'den elde edilebilecek. 

    Galaxy Tab S9 FE serisi neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+, ön yüzünde sırasıyla 10,9 inç ve 12,4 inç IPS ekranla geliyor. Ayrıca bu panelin 90Hz yenileme hızına destek sunduğunu belirtelim. Her iki tablet gücünü Exynos 1380 işlemciden alıyor. Kamera bölümünde ise, Galaxy Tab S9 FE'nin 8MP birincil ve 12MP selfie kamerası bulunuyor. S9 FE+ ise 8MP birincil ve 8MP ultra geniş sensörlere ek olarak 12MP selfie kamerası ile kullanıcılara sunulacak.

    Her iki tablet arasında bir farklılık da pil bölümünde. Galaxy S9 FE, 45W hızlı şarj destekli 8.000mAh pil kapasitesine sahip. Galaxy Tab S9 FE+ ise, daha büyük 10.090mAh kapasite sunuyor. Her iki tabletin diğer özellikleri arasında, 5G desteği, USB Type C, IP68 su ve toz direnci ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

    Galaxy Buds FE özellikleri

    Galaxy Buds FE, Galaxy Buds’ın sevilen birçok özelliğini daha uygun fiyata sunuyor. Kulaklık Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro’da gördüğümüz çift sürücülü kurulumun aksine tek sürücülü kuruluma sahip. Modelin öne çıktığı nokta ise pil ömrü. ANC kapalıyken 8.5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor. Bu değerler ANC açıldığıda 6 saat, şarj kutusuyla 21 saat seviyesinde.

    Ayrıca, üç adet mikrofon, kulak algılama sensörü, dokunmatik düğmeler ve Bluetooth 5.2 bağlantısı ile eşleştirilen Galaxy Buds FE, AAC, SBC, SSC codec bileşenleri destekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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