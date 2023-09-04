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    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı

    Galaxy Tab S9 ailesinin yeni üyeleri Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus'ın fiyatı açığa çıktı. Peki Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus ne kadar mal olacak? İşte detaylar..
    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy Tab S9 ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda ailenin yeni üyeleri Galaxy Tab S9 FE (11 inç) ve S9 FE Plus (12,4 inç) hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak her iki tablet, Avrupa merkezli bir perakende sitesinde listelendi. 

    Galaxy Tab S9 FE fiyatı sızdı

    Yeni paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 FE, 549 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ancak bu fiyatlandırmanın standart 11 inçlik modele ait olduğunu belirtelim. 12,4 inç Galaxy Tab S9 FE Plus'ın 8GB/128GB sürümü ise 749,99 euro fiyatla tanıtılacak. Bu fiyatlandırmanın vergiler ve tarifeler nedeniyle farklılık gösterebileceğini belirtelim.

    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için FE yani Fan Edition tabletlerin Galaxy Tab S9 serisine göre daha ucuz bir alternatif olması bekleniyor. Bununla birlikte her iki model, ana seriden farklı olarak Exynos 1380 platformundan güç alacak. Samsung, destek sayfaları üzerinden her iki Galaxy Tab S9 FE modelini doğrulamış olsa da, cihazın duyuru tarihini henüz netleşmedi.

    Tabletler için konuşulan diğer detaylar arasında S Pen, stereo hoparlörler, USB Type-C bağlantı noktası ve 45W hızlı şarj olarak sıralayabiliriz. Ayrıca cihazlarda GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve Samsung DeX desteğinin de yer alacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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