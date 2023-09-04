Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı

Yeni paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 FE, 549 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ancak bu fiyatlandırmanın standart 11 inçlik modele ait olduğunu belirtelim. 12,4 inç Galaxy Tab S9 FE Plus'ın 8GB/128GB sürümü ise 749,99 euro fiyatla tanıtılacak. Bu fiyatlandırmanın vergiler ve tarifeler nedeniyle farklılık gösterebileceğini belirtelim.
Tabletler için konuşulan diğer detaylar arasında S Pen, stereo hoparlörler, USB Type-C bağlantı noktası ve 45W hızlı şarj olarak sıralayabiliriz. Ayrıca cihazlarda GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve Samsung DeX desteğinin de yer alacağını hatırlatalım.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.