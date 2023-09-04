Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy Tab S9 ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda ailenin yeni üyeleri Galaxy Tab S9 FE (11 inç) ve S9 FE Plus (12,4 inç) hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak her iki tablet, Avrupa merkezli bir perakende sitesinde listelendi.

Galaxy Tab S9 FE fiyatı sızdı

Yeni paylaşılan raporlara göre Galaxy Tab S9 FE, 549 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ancak bu fiyatlandırmanın standart 11 inçlik modele ait olduğunu belirtelim. 12,4 inç Galaxy Tab S9 FE Plus'ın 8GB/128GB sürümü ise 749,99 euro fiyatla tanıtılacak. Bu fiyatlandırmanın vergiler ve tarifeler nedeniyle farklılık gösterebileceğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Bilmeyenler için FE yani Fan Edition tabletlerin Galaxy Tab S9 serisine göre daha ucuz bir alternatif olması bekleniyor. Bununla birlikte her iki model, ana seriden farklı olarak Exynos 1380 platformundan güç alacak. Samsung, destek sayfaları üzerinden her iki Galaxy Tab S9 FE modelini doğrulamış olsa da, cihazın duyuru tarihini henüz netleşmedi.

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Tabletler için konuşulan diğer detaylar arasında S Pen, stereo hoparlörler, USB Type-C bağlantı noktası ve 45W hızlı şarj olarak sıralayabiliriz. Ayrıca cihazlarda GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve Samsung DeX desteğinin de yer alacağını hatırlatalım.

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Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus Avrupa'da listelendi: İşte fiyatı