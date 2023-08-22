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    Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ tabletlerin renk ve bellek seçenekleri ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ detaylanıyor. Tabletlerin hangi renk ve bellek seçenekleriyle sunulacağı belli oldu.
    Galaxy Tab S9 FE tabletlerin renk ve bellek seçenekleri netleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung bu yıl bitmeden birkaç yeni tablet daha piyasaya sürecek. Güney Koreli şirketin önümüzdeki aylarda Galaxy Tab S9'dan daha uygun fiyatlı en uz üç model daha çıkarması bekleniyor. Söz konusu tabletlerden ikisinin renk ve bellek seçenekleri belli oldu.

    Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE+ modellerinden bahsediyoruz. Aktarılan bilgilere göre bu cihazlar sadece Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G seçenekleriyle sunulacak. Bununla birlikte her iki tabletin de 8/128 GB ve 12/256 GB konfigürasyon seçenekleriyle geleceği bildiriliyor.

    Galaxy Tab S9 FE tabletlerin renk ve bellek seçenekleri netleşti Tam Boyutta Gör

    Dört renk çeşidi olacak

    Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE+ modellerini satın alırken Gri, Lavanta, Nane ve Gümüş olmak üzere dört renk çeşidi arasından seçim yapabileceksiniz. Standart model 10.9 inç ekran taşıyacak. Plus versiyonunun ise 12.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

    Tabletler için konuşulan diğer detayları Exynos 1380 işlemci, S Pen, stereo hoparlörler, USB Type-C bağlantı noktası ve 45W hızlı şarj olarak sıralayabiliriz. Ayrıca cihazlarda GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve Samsung DeX desteğinin de yer alacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    saçı 3 e vurma bosch balata yorum koç ilk 100 bursu twitter endişelenmene gerek yok inşaat yüksek mühendisi

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