Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ tabletlerin renk ve bellek seçenekleri ortaya çıktı

Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE+ modellerinden bahsediyoruz. Aktarılan bilgilere göre bu cihazlar sadece Wi-Fi ve Wi-Fi + 5G seçenekleriyle sunulacak. Bununla birlikte her iki tabletin de 8/128 GB ve 12/256 GB konfigürasyon seçenekleriyle geleceği bildiriliyor.
Dört renk çeşidi olacak
Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE+ modellerini satın alırken Gri, Lavanta, Nane ve Gümüş olmak üzere dört renk çeşidi arasından seçim yapabileceksiniz. Standart model 10.9 inç ekran taşıyacak. Plus versiyonunun ise 12.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor.
Tabletler için konuşulan diğer detayları Exynos 1380 işlemci, S Pen, stereo hoparlörler, USB Type-C bağlantı noktası ve 45W hızlı şarj olarak sıralayabiliriz. Ayrıca cihazlarda GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve Samsung DeX desteğinin de yer alacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.