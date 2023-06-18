Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanır telefonlar, Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic akıllı saatlerin yeni görselleri bu hafta başlarında sızdırılmıştı. Şimdi de Samsung’un yeni üst seviye tabletleri Galaxy Tab S9 serisinin daha önce ortaya çıkmamış bir görseli paylaşıldı.

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Yeni sızdırılan görsel, Samsung'un Galaxy Tab S9 serisinin tanıtımında kullanacağı görsellerinden biri. Görselde Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus ve Tab S9 Ultra'yı önden görüyoruz. Görünüşe göre, Tab S9 Ultra, en büyük ekranlı model olacak. Duvar kâğıdına göre, yeni seri ekran ve suya dayanıklılık hususunda daha iyi olacak.

Üç Galaxy Tab S9 modeli de AMOLED panel kullanacak. Samsung, yalnızca Plus ve Ultra modellerde AMOLED panel kullanıyordu. Düz Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S8 modellerinde LCD ekran vardı. Üç Galaxy Tab S9 modeli de Samsung'a özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, S-Pen desteği ve One UI 5.1.1 dahil olmak üzere birçok başka özelliği paylaşacak.

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Galaxy Tab S9 serisinin tanıtım görseli sızdırıldı