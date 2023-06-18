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    Galaxy Tab S9 serisinin tanıtım görseli sızdırıldı

    Galaxy Tab S9 tablet, yaklaşan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak yeni Samsung cihazlarından biri olacak. Samsung Galaxy Tab S9 serisi, etkinlikten önce ortaya çıktı.
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    samsung galaxy tab s9 serisi tanıtım görseli Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanır telefonlar, Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic akıllı saatlerin yeni görselleri bu hafta başlarında sızdırılmıştı. Şimdi de Samsung’un yeni üst seviye tabletleri Galaxy Tab S9 serisinin daha önce ortaya çıkmamış bir görseli paylaşıldı.

    Yeni sızdırılan görsel, Samsung'un Galaxy Tab S9 serisinin tanıtımında kullanacağı görsellerinden biri. Görselde Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus ve Tab S9 Ultra'yı önden görüyoruz. Görünüşe göre, Tab S9 Ultra, en büyük ekranlı model olacak. Duvar kâğıdına göre, yeni seri ekran ve suya dayanıklılık hususunda daha iyi olacak.

    Üç Galaxy Tab S9 modeli de AMOLED panel kullanacak. Samsung, yalnızca Plus ve Ultra modellerde AMOLED panel kullanıyordu. Düz Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S8 modellerinde LCD ekran vardı. Üç Galaxy Tab S9 modeli de Samsung'a özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, S-Pen desteği ve One UI 5.1.1 dahil olmak üzere birçok başka özelliği paylaşacak.

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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