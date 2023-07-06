Samsung Galaxy Tab S9 serisinin kilit özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung Unpacked etkinliği 26 Temmuz’da düzenlenecek ve katlanan telefonlardan akıllı saatlere tabletlere kadar birçok ürün göreceğiz. Lansman öncesinde Galaxy Tab S9 serisinin kilit özellikleri açığa çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’in çıkış tarihi açıklandı 7 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy Tab S9 özellikleri

Giriş seviye model olacak Galaxy Tab S9’dan başlayalım. Düz Tab S9, WQXGA çözünürlük sunan 11 inç Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. 12MP ön, 13MP arka kameraya sahip olacak tablet, 12 GB RAM 256 GB depolama alanı sunacak. 8.400 mAh bataryadan güç alacak tabletin inceliği 5.9 mm olacak.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus özellikleri

Ara model olacak Galaxy Tab S9+'ın ekranı daha yüksek çözünürlükte (WQXGA+), daha büyük (12.4 inç) ve daha büyük pil kapasitesi (10.090 mAh) olacak. Bu modelin ekranı Dinamik AMOLED 2X. Tablet, giriş model gibi önde 12 megapiksel kameraya sahip olacak ancak arkada 13MP kameraya eşlik eden 8MP bir kamera daha olacak. Bu model de 12 GB RAM 512 GB depolama alanı ile gelecek. Tablet, diğer modele kıyasla daha büyük kapasiteli bataryaya sahip olmasına rağmen biraz daha ince (5.7mm) boyutta olacak.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri

Samsung’un üst seviye tableti olacak Galaxy Tab S9 Ultra, WQXGA+ çözünürlük sunan (2960 x 1898 piksel) daha büyük 14.6 inç Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Bu modelde çift 12 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel + 8 megapiksel çift kamera sistemi olacak. Ayrıca daha fazla bellek ve depolama (16 GB RAM, 1 TB depolama), daha büyük kapasiteli pil (11.200 mAh) olacak. Tabletin inceliği 5.5 mm olacak.

Samsung, tüm Galaxy Tab S9 modellerinde Galaxy S23 serisi akıllı telefonlardaki işlemci olan Snapdragon 8 Gen 2’yi kullanacak. Ayrıca tüm modellerde dört hoparlör ve ekran içi parmak izi sensörü bulunacak.

Samsung Galaxy Tab S9 ne zaman çıkacak?

Samsung, 26 Temmuz’da düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Tab S9 serisiyle birlikte Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 katlanır telefonlar ve Galaxy Watch 6 serisi akıllı saatlerini tanıtacak.

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Samsung Galaxy Tab S9 serisinin kilit özellikleri belli oldu