Galaxy telefonlara özel espor uygulaması yayınladı

Birkaç ay önce Samsung ve ONE Esports, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'daki her 10 çevrimiçi kullanıcıdan 7'sinin oyuncu olduğunu belirleyen bir çalışma yürütmek için ortaklık kurmuştu. Şimdi, iki kuruluş Güneydoğu Asya'da piyasaya sürdükleri ONE Esports mobil uygulamasını geliştirmek için tekrar bir araya geldi. Uygulama, sendikasyon ve toplu özel erken erişim espor içeriği sunuyor ve özelleştirilebilir uygulama içi anlık bildirim ayarlarıyla geliyor.
Telefonlara önceden yüklü gelecek
Espor içeriğini takip etmek için güçlü olmak gerekmiyor. Ve elbette uygulama bu cihazlara önceden yüklenmiş olacak, ancak Play Store üzerinden de dağıtılıyor ve diğer Galaxy telefonlarla uyumlu. Samsung ONE Esports uygulamasını Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'da kullanıma sunuyor. Espor hayranları için işleri daha eğlenceli ve erişilebilir hale getirmek için ONE Esports içeriği yerelleştirilecek. Uygulamaya şimdilik Türkiye’den erişilemiyor ancak ilerleyen aylarda bu durum değişebilir.Kaynakça https://play.google.com/store/apps/details?id=gg.oneesports&hl=tr&gl=US&pli=1 https://news.samsung.com/my/samsung-galaxy-launches-the-one-esports-mobile-app-bringing-exclusive-esports-content-to-fans-in-southeast-asia https://www.sammobile.com/news/samsung-released-esports-app-exclusive-to-galaxy-phones/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.