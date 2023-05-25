Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy telefonlara özel espor uygulaması yayınladı

    Samsung, Galaxy akıllı telefonları için yeni bir mobil uygulama yayınladı. ONE Esports olarak adlandırılan uygulamanın espor camiasına yönelik olarak geliştirildiği belirtiliyor.
    Oy Ver
    Galaxy telefonlara özel espor uygulaması yayınladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy akıllı telefonlarına özel yeni bir mobil uygulama yayınladı. Şirket, uygulamayı ONE Esports ile ortaklaşa geliştirdiğini ve "Samsung'un oyun topluluğuna olan bağlılığını ve coşkulu desteğini" gösterdiğini söylüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, uygulama espor hayranlarını hedefliyor.

    Birkaç ay önce Samsung ve ONE Esports, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'daki her 10 çevrimiçi kullanıcıdan 7'sinin oyuncu olduğunu belirleyen bir çalışma yürütmek için ortaklık kurmuştu. Şimdi, iki kuruluş Güneydoğu Asya'da piyasaya sürdükleri ONE Esports mobil uygulamasını geliştirmek için tekrar bir araya geldi. Uygulama, sendikasyon ve toplu özel erken erişim espor içeriği sunuyor ve özelleştirilebilir uygulama içi anlık bildirim ayarlarıyla geliyor.

    Telefonlara önceden yüklü gelecek

    Galaxy telefonlara özel espor uygulaması yayınladı Tam Boyutta Gör
    İlginç bir şekilde Samsung, bundan böyle ONE Esports mobil uygulamasının Güneydoğu Asya'da satılan belirli Galaxy A ve Galaxy M akıllı telefonlarına önceden yükleneceğini söylüyor. Samsung'un bahsettiği birkaç model arasında, ikisi de gerçekten güçlü oyun cihazları olmayan Galaxy A54 ve Galaxy A34 bulunuyor.

    Espor içeriğini takip etmek için güçlü olmak gerekmiyor. Ve elbette uygulama bu cihazlara önceden yüklenmiş olacak, ancak Play Store üzerinden de dağıtılıyor ve diğer Galaxy telefonlarla uyumlu. Samsung ONE Esports uygulamasını Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'da kullanıma sunuyor. Espor hayranları için işleri daha eğlenceli ve erişilebilir hale getirmek için ONE Esports içeriği yerelleştirilecek. Uygulamaya şimdilik Türkiye’den erişilemiyor ancak ilerleyen aylarda bu durum değişebilir.

    Kaynakça https://play.google.com/store/apps/details?id=gg.oneesports&hl=tr&gl=US&pli=1 https://news.samsung.com/my/samsung-galaxy-launches-the-one-esports-mobile-app-bringing-exclusive-esports-content-to-fans-in-southeast-asia https://www.sammobile.com/news/samsung-released-esports-app-exclusive-to-galaxy-phones/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 17 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 18 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefon satış sözleşmesi polinom olma şartı kanada da yaşayan türklerin yorumları onarımlar deneniyor samsung not defteri nerede

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
    ACER ASPIRE 3 A315-34-C67Y
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız