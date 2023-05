Galaxy telefonlara özel espor uygulaması yayınladı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy akıllı telefonlarına özel yeni bir mobil uygulama yayınladı. Şirket, uygulamayı ONE Esports ile ortaklaşa geliştirdiğini ve "Samsung'un oyun topluluğuna olan bağlılığını ve coşkulu desteğini" gösterdiğini söylüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, uygulama espor hayranlarını hedefliyor.

Birkaç ay önce Samsung ve ONE Esports, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'daki her 10 çevrimiçi kullanıcıdan 7'sinin oyuncu olduğunu belirleyen bir çalışma yürütmek için ortaklık kurmuştu. Şimdi, iki kuruluş Güneydoğu Asya'da piyasaya sürdükleri ONE Esports mobil uygulamasını geliştirmek için tekrar bir araya geldi. Uygulama, sendikasyon ve toplu özel erken erişim espor içeriği sunuyor ve özelleştirilebilir uygulama içi anlık bildirim ayarlarıyla geliyor.

Telefonlara önceden yüklü gelecek

İlginç bir şekilde Samsung, bundan böyle ONE Esports mobil uygulamasının Güneydoğu Asya'da satılan belirli Galaxy A ve Galaxy M akıllı telefonlarına önceden yükleneceğini söylüyor. Samsung'un bahsettiği birkaç model arasında, ikisi de gerçekten güçlü oyun cihazları olmayan Galaxy A54 ve Galaxy A34 bulunuyor.

Espor içeriğini takip etmek için güçlü olmak gerekmiyor. Ve elbette uygulama bu cihazlara önceden yüklenmiş olacak, ancak Play Store üzerinden de dağıtılıyor ve diğer Galaxy telefonlarla uyumlu. Samsung ONE Esports uygulamasını Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'da kullanıma sunuyor. Espor hayranları için işleri daha eğlenceli ve erişilebilir hale getirmek için ONE Esports içeriği yerelleştirilecek. Uygulamaya şimdilik Türkiye’den erişilemiyor ancak ilerleyen aylarda bu durum değişebilir.

