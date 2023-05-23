WhatsApp'tan ara sıra önemli bir bildirim alacaksınız

Şifre girilmediği takdirde uygulama kullanılamayacak
Bu özellik, şifrelenmiş yedekleme şifresini unutmamanızı sağlamak için bir hatırlatma görevi görmekte. Google veya Facebook hesabınızın aksine, şifrelenmiş WhatsApp sohbet geçmişinize yeniden erişmek için kullanabileceğiniz bir "Şifremi Unuttum" seçeneği de yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.