WhatsApp'tan ara sıra önemli bir bildirim alacaksınız

Tam Boyutta Gör Uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma desteği, WhatsApp'ı üçüncü tarafların içeriği ele geçirmesinden endişe etmeden hassas bilgileri paylaşmak için ideal bir platform haline getirmekte. Tek sıkıntı, WhatsApp yedeklemelerinizin bulutta şifrelenmemiş olmasıydı ve bu da bir güvenlik riski oluşturmaktaydı. Meta bunu Eylül 2021'de düzeltti ve Google Drive'da parola korumalı şifreli WhatsApp yedeklemelerini etkinleştirdi. Ancak telefonunuzu sık sık değiştirmiyorsanız, bu parolayı unutabilirsiniz. Bunun olmamasını sağlamak için WhatsApp artık ara sıra şifreyi girmenizi hatırlatacak.

Şifre girilmediği takdirde uygulama kullanılamayacak

Tam Boyutta Gör WABetaInfo, birçok WhatsApp kullanıcısının uygulamanın en son sürümüne güncelledikten sonra uçtan uca şifrelenmiş yedeklemelerinin64 haneli anahtarını veya şifresini girmelerinin istendiğini bildiriyor. Şifreyi girmediğiniz ya da şifreli yedeklemeleri kapatmadığınız sürece uygulamayı kullanamayacaksınız.

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Bu özellik, şifrelenmiş yedekleme şifresini unutmamanızı sağlamak için bir hatırlatma görevi görmekte. Google veya Facebook hesabınızın aksine, şifrelenmiş WhatsApp sohbet geçmişinize yeniden erişmek için kullanabileceğiniz bir "Şifremi Unuttum" seçeneği de yok.

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