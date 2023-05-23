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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'tan ara sıra önemli bir bildirim alacaksınız

    WhatsApp'ınızı güncelledikten sonra uygulama size ara sıra bir bildirim gönderecek ve bildirimde istenileni yapmazsanız WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. İşte bu bildirimin ne olduğuna dair detaylar:
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    WhatsApp size ara sıra önemli bir bildirim gönderecek Tam Boyutta Gör
    Uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma desteği, WhatsApp'ı üçüncü tarafların içeriği ele geçirmesinden endişe etmeden hassas bilgileri paylaşmak için ideal bir platform haline getirmekte. Tek sıkıntı, WhatsApp yedeklemelerinizin bulutta şifrelenmemiş olmasıydı ve bu da bir güvenlik riski oluşturmaktaydı. Meta bunu Eylül 2021'de düzeltti ve Google Drive'da parola korumalı şifreli WhatsApp yedeklemelerini etkinleştirdi. Ancak telefonunuzu sık sık değiştirmiyorsanız, bu parolayı unutabilirsiniz. Bunun olmamasını sağlamak için WhatsApp artık ara sıra şifreyi girmenizi hatırlatacak.

    Şifre girilmediği takdirde uygulama kullanılamayacak 

    WhatsApp size ara sıra önemli bir bildirim gönderecek Tam Boyutta Gör
    WABetaInfo, birçok WhatsApp kullanıcısının uygulamanın en son sürümüne güncelledikten sonra uçtan uca şifrelenmiş yedeklemelerinin64 haneli anahtarını veya şifresini girmelerinin istendiğini bildiriyor. Şifreyi girmediğiniz ya da şifreli yedeklemeleri kapatmadığınız sürece uygulamayı kullanamayacaksınız.

    Bu özellik, şifrelenmiş yedekleme şifresini unutmamanızı sağlamak için bir hatırlatma görevi görmekte. Google veya Facebook hesabınızın aksine, şifrelenmiş WhatsApp sohbet geçmişinize yeniden erişmek için kullanabileceğiniz bir "Şifremi Unuttum" seçeneği de yok.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 18 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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