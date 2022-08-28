Galaxy Watch 4, Samsung'un akıllı saat pazar payını artırıyor

Counterpoint Research tarafından yayınlanan bir araştırma, akıllı saat sektöründeki iki büyük rakip olan Samsung ve Apple'ın değişen pazar paylarını ortaya koydu. 2021 ve 2022 yılındaki pazar paylarını karşılaştıran araştırmaya göre Samsung pazar payını artırırken Apple düşürdü.
Akıllı saat sevkiyatında Samsung'un pazar payı artarken Apple'ınki düştü
Samsung, 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği arasında küresel akıllı saat gönderilerindeki payını %7,4'ten %9,2'ye çıkardı. Öte yandan Apple, aynı dönemde %30,6'dan %29,3'e düştü.
Sadece bir yıl önce akıllı saat sevkiyatlarında ikinci sırayı elinde tutan Huawei bu sene üçüncü sıraya geriledi. Ancak marka, art arda üçüncü çeyrekte Çin akıllı saat pazarına hakim olmaya devam etti. Amazfit ve Xiaomi'nin pazar payı ise geçtiğimiz yıla kıyasla düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: