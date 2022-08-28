Galaxy Watch 4, Samsung'un akıllı saat pazar payını artırıyor

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Counterpoint Research tarafından yayınlanan bir araştırma, akıllı saat sektöründeki iki büyük rakip olan Samsung ve Apple'ın değişen pazar paylarını ortaya koydu. 2021 ve 2022 yılındaki pazar paylarını karşılaştıran araştırmaya göre Samsung pazar payını artırırken Apple düşürdü.

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Akıllı saat sevkiyatında Samsung'un pazar payı artarken Apple'ınki düştü

Samsung, 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği arasında küresel akıllı saat gönderilerindeki payını %7,4'ten %9,2'ye çıkardı. Öte yandan Apple, aynı dönemde %30,6'dan %29,3'e düştü.

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Sadece bir yıl önce akıllı saat sevkiyatlarında ikinci sırayı elinde tutan Huawei bu sene üçüncü sıraya geriledi. Ancak marka, art arda üçüncü çeyrekte Çin akıllı saat pazarına hakim olmaya devam etti. Amazfit ve Xiaomi'nin pazar payı ise geçtiğimiz yıla kıyasla düştü.

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