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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 4, Samsung'un akıllı saat pazar payını artırıyor

    Samsung'un geçtiğimiz yıl çıkardığı akıllı saati Galaxy Watch 4, Samsung'un küresel akıllı saat pazar payını artırıyor. Sevkiyatlar ise geçtiğimiz yıla kıyasla büyük oranda arttı.
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    Galaxy Watch 4, Samsung'un akıllı saat pazar payını artırıyor
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    Counterpoint Research tarafından yayınlanan bir araştırma, akıllı saat sektöründeki iki büyük rakip olan Samsung ve Apple'ın değişen pazar paylarını ortaya koydu. 2021 ve 2022 yılındaki pazar paylarını karşılaştıran araştırmaya göre Samsung pazar payını artırırken Apple düşürdü.

    Akıllı saat sevkiyatında Samsung'un pazar payı artarken Apple'ınki düştü

    Samsung, 2021'in ikinci çeyreği ile 2022'nin ikinci çeyreği arasında küresel akıllı saat gönderilerindeki payını %7,4'ten %9,2'ye çıkardı. Öte yandan Apple, aynı dönemde %30,6'dan %29,3'e düştü. 

    Sadece bir yıl önce akıllı saat sevkiyatlarında ikinci sırayı elinde tutan Huawei bu sene üçüncü sıraya geriledi. Ancak marka, art arda üçüncü çeyrekte Çin akıllı saat pazarına hakim olmaya devam etti. Amazfit ve Xiaomi'nin pazar payı ise geçtiğimiz yıla kıyasla düştü.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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