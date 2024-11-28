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    Anlık Bildirim

    Samsung, bir modele daha One UI 6 Watch güncellemesini verdi

    Samsung, tüm Galaxy Watch modelleri için One UI 6 Watch beta programını sonlandırdı. Son olarak, Galaxy Watch 4 serisi WearOS 5 tabanlı yeni One UI Watch güncellemesini almaya başladı.
    samsung galaxy watch 4 one ui watch 6 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic modeli için One UI 6 Watch güncellemesini vermeye başladı. Güncelleme, saati daha güvenli hale getiren Ekim 20224 güvenlik yamasını da içeriyor.

    Samsung, Galaxy Watch için beta programını tamamen sonlandırdığından kararlı güncelleme hem beta hem de betada olmayan kullanıcıları için indirilebilir.

    One UI 6 Watch güncellemesi, uyku kalitesi, aktivite seviyeleri, kalp atış hızı ve daha fazlasına dayalı bir puan sağlayan ve yapay zeka destekli iyileştirme önerileri sunan Enerji Skoru özelliğini getiriyor. Ayrıca, uyku takibi daha detaylı bilgiler sunuyor; hareket, gecikme, kalp atış hızı ve solunum hızı hakkında bilgilendirmeyle birlikte FDA tarafından yetkilendirilmiş Uyku Apnesi özelliğine genişletilmiş erişim sağlıyor. Güncelleme, mevcut koşu/bisiklet performansını geçmiş egzersizlerle karşılaştıran Yarış özelliği ve kişiselleştirilmiş Egzersiz Rutinleri gibi yeni fitness araçları getiriyor. Güncelleme, Basit Dijital ve Ultra Bilgi Panosu gibi detaylı bilgiler sunan yeni saat yüzleri de ekliyor.

    One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler

    • Enerji skoru ile fiziksel ve zihinsel durum takibi
    • Yeni uyku ölçümleri (uyku sırasındaki hareket, uyku latensi, kalp hızı ve solunum hızı)
    • FDA onaylı Uyku apnesi özelliği
    • Gelişmiş yapay zeka algoritmasıyla detaylı analizler
    • Antrenman rutini
    • Yapay zeka destekli yanıt önerileri
    • Çift dokunma hareketi
    • Yeni kadranlar
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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