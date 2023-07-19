Galaxy Watch 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
Bilmeyenler için Galaxy Watch 6, 40mm ve 44mm sürümleri ile gelirken, Galaxy Watch 6 Classic 43mm ve 47mm boyutlarında olacak. Ayrıca her iki model de Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE bağlantı seçenekleri içerecek. CAD görüntülerine baktığımızda ise, Galaxy Watch 6'nın daha büyük bir OLED ekrana ek olarak döner çerçeve tasarımına geri dönüş yaptığını görüyoruz.
Bununla birlikte Gorilla Glass 6 korumaya sahip olacak her iki modelin 40 mm ve 43 mm sürümleri 300mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Watch 6 45mm ve Watch Classic 47mm sürümlerinin ise 425mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek Unpacked 2023 etkinliğinde tüm ayrıntılar bizleri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)