Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Apple Watch'a rakip olması beklenen Samsung Galaxy Watch 6 için yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. Peki yeni akıllı saat neler sunuyor? İşte Galaxy Watch 6 tasarımı...
    1
    Galaxy Watch 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 26 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9 serisi ve yeni Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i duyurması bekleniyor. Bu bağlamda resmi tanıtımdan önce Galaxy Watch 6'nın özellikleri ve tasarımı hakkında birçok ayrıntıyı sizlerle paylaştık. Son olarak Galaxy Watch 6'nın yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. 

    Galaxy Watch 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Bilmeyenler için Galaxy Watch 6, 40mm ve 44mm sürümleri ile gelirken, Galaxy Watch 6 Classic 43mm ve 47mm boyutlarında olacak. Ayrıca her iki model de Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE bağlantı seçenekleri içerecek. CAD görüntülerine baktığımızda ise, Galaxy Watch 6'nın daha büyük bir OLED ekrana ek olarak döner çerçeve tasarımına geri dönüş yaptığını görüyoruz.

    Galaxy Watch 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Daha önce Galaxy Watch 6'nın Galaxy Watch 4 serisine benzer bir tasarıma sahip olduğu söyleniyordu. Yeni paylaşılan görüntüler ise bunu doğruladı diyebiliriz. Son raporlara göre Galaxy Watch 6, Exynos W930'dan güç alacak ve kutusundan Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 ile çıkacak. Böylece hem performans hem de pil verimliliği anlamında kayda değer artış sunacak.

    Bununla birlikte Gorilla Glass 6 korumaya sahip olacak her iki modelin 40 mm ve 43 mm sürümleri 300mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Watch 6 45mm ve Watch Classic 47mm sürümlerinin ise 425mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek Unpacked 2023 etkinliğinde tüm ayrıntılar bizleri bekliyor olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba sürme simülasyonu hollandadan iphone almak ablo neden kapandı fotoğraflar durmaya devam ediyor hatası japonya amerika uçak rotası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
    MSI KATANA 17 B12VGK-401XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız