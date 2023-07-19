Tam Boyutta Gör Samsung'un 26 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9 serisi ve yeni Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic'i duyurması bekleniyor. Bu bağlamda resmi tanıtımdan önce Galaxy Watch 6'nın özellikleri ve tasarımı hakkında birçok ayrıntıyı sizlerle paylaştık. Son olarak Galaxy Watch 6'nın yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı.

Galaxy Watch 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

Bilmeyenler için Galaxy Watch 6, 40mm ve 44mm sürümleri ile gelirken, Galaxy Watch 6 Classic 43mm ve 47mm boyutlarında olacak. Ayrıca her iki model de Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE bağlantı seçenekleri içerecek. CAD görüntülerine baktığımızda ise, Galaxy Watch 6'nın daha büyük bir OLED ekrana ek olarak döner çerçeve tasarımına geri dönüş yaptığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Daha önce Galaxy Watch 6'nın Galaxy Watch 4 serisine benzer bir tasarıma sahip olduğu söyleniyordu. Yeni paylaşılan görüntüler ise bunu doğruladı diyebiliriz. Son raporlara göre Galaxy Watch 6, Exynos W930'dan güç alacak ve kutusundan Wear OS 4 tabanlı One UI Watch 5 ile çıkacak. Böylece hem performans hem de pil verimliliği anlamında kayda değer artış sunacak.

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Bununla birlikte Gorilla Glass 6 korumaya sahip olacak her iki modelin 40 mm ve 43 mm sürümleri 300mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Watch 6 45mm ve Watch Classic 47mm sürümlerinin ise 425mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor. Galaxy Watch 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek Unpacked 2023 etkinliğinde tüm ayrıntılar bizleri bekliyor olacak.

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Galaxy Watch 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı!