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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Week başladı: Telefonun yanında Galaxy Watch 6 1.999 TL

    Samsung Galaxy Week başladı. 29 Nisan'a kadar kampanya kapsamında Galaxy telefonlarla birlikte kulaklık ve akıllı saat satın alımlarında indirimler yapılıyor.    
    Samsung Galaxy Week başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung’da Galaxy modelleri için yeni kampanya başladı. “Galaxy Week” kampanyası ile Samsung telefon satın alanlara Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch6 modellerinde indirim yapılıyor.

    Samsung’un online mağazasından Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 veya Galaxy Z Fold5 modellerini satın alan kullanıcılar Galaxy Buds2 Pro’yu 999 TL’ye, Galaxy Watch6 40 mm ve 44 mm versiyonunu 1.999 TL’ye satın alabiliyor.

    Galaxy Week indirimleri 29 Nisan'a kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak için Samsung'un online mağazasından alışveriş yapabilirsiniz.

    Eski telefonlara Galaxy AI geldi

    Kampanya, Samsung’un yeni One UI 6.1 güncellemesi ile Galaxy AI özelliğine sonradan kavuşan telefonlar için geçerli.  Bu güncellemeyle birlikte gelen “Circle to Search” özelliği sayesinde ekranınızdaki herhangi nesneyi veya yazıyı yapay zeka ile Google’da aratabilirsiniz. "Not Asistanı" ile not alma işlevlerini geliştiriyor, "Yaratıcı Düzenleme" ve "Düzenleme Önerisi" ile fotoğraflara yapay zeka ile düzenlemeler yapılabiliyor. "Sözlü Çevirmen" ve "Live Translate" özellikler ise anında çeviri yapmayı sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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