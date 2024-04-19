Samsung Galaxy Week başladı: Telefonun yanında Galaxy Watch 6 1.999 TL

Samsung’un online mağazasından Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 veya Galaxy Z Fold5 modellerini satın alan kullanıcılar Galaxy Buds2 Pro’yu 999 TL’ye, Galaxy Watch6 40 mm ve 44 mm versiyonunu 1.999 TL’ye satın alabiliyor.
Galaxy Week indirimleri 29 Nisan'a kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak için Samsung'un online mağazasından alışveriş yapabilirsiniz.
Eski telefonlara Galaxy AI geldi
Kampanya, Samsung’un yeni One UI 6.1 güncellemesi ile Galaxy AI özelliğine sonradan kavuşan telefonlar için geçerli. Bu güncellemeyle birlikte gelen “Circle to Search” özelliği sayesinde ekranınızdaki herhangi nesneyi veya yazıyı yapay zeka ile Google’da aratabilirsiniz. "Not Asistanı" ile not alma işlevlerini geliştiriyor, "Yaratıcı Düzenleme" ve "Düzenleme Önerisi" ile fotoğraflara yapay zeka ile düzenlemeler yapılabiliyor. "Sözlü Çevirmen" ve "Live Translate" özellikler ise anında çeviri yapmayı sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)