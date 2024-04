Samsung Galaxy Week başladı: Telefonun yanında Galaxy Watch 6 1.999 TL

Tam Boyutta Gör Samsung’da Galaxy modelleri için yeni kampanya başladı. “Galaxy Week” kampanyası ile Samsung telefon satın alanlara Galaxy Buds2 Pro ve Galaxy Watch6 modellerinde indirim yapılıyor.

Samsung’un online mağazasından Galaxy S23 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip5 veya Galaxy Z Fold5 modellerini satın alan kullanıcılar Galaxy Buds2 Pro’yu 999 TL’ye, Galaxy Watch6 40 mm ve 44 mm versiyonunu 1.999 TL’ye satın alabiliyor.

Galaxy Week indirimleri 29 Nisan'a kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak için Samsung'un online mağazasından alışveriş yapabilirsiniz.

Eski telefonlara Galaxy AI geldi

Kampanya, Samsung’un yeni One UI 6.1 güncellemesi ile Galaxy AI özelliğine sonradan kavuşan telefonlar için geçerli. Bu güncellemeyle birlikte gelen “Circle to Search” özelliği sayesinde ekranınızdaki herhangi nesneyi veya yazıyı yapay zeka ile Google’da aratabilirsiniz. "Not Asistanı" ile not alma işlevlerini geliştiriyor, "Yaratıcı Düzenleme" ve "Düzenleme Önerisi" ile fotoğraflara yapay zeka ile düzenlemeler yapılabiliyor. "Sözlü Çevirmen" ve "Live Translate" özellikler ise anında çeviri yapmayı sağlıyor.

