Galaxy Watch 7 hızlı şarj desteği ile dikkat çekecek

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Tam Boyutta Gör Android kullanıcıları için başarılı akıllı saatler üreten Samsung, yakında yeni Galaxy Watch ailesini tanıtacak. Bir süredir sızıntılara ve tartışmalara konu olan Galaxy Watch 7 ailesi, iddialara göre önceki nesile göre %50 daha hızlı şarj olacak.

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Galaxy Watch 7 ailesi 15W şarj desteği sunabilir

Geçtiğimiz günlerde FCC veri tabanında görüntülenen Galaxy Watch 7 ailesinin FCC sertifikalarının önemli bilgiler sakladığı ortaya çıktı. Sammobile tarafından ortaya çıkarılan belgeler, Galaxy Watch 7 ailesinin hızlı şarj desteği ile dikkat çekeceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Rapora göre Galaxy Watch 7’nin SM-L305 numaralı modeli 5V 3A, yani 15W hızlı şarj desteğine sahip. Sammobile, SM-L300, SM-L310 ve SM-L315 numaralı modellerin de 15W hızlı şarj desteği sunmasını bekliyor. Hatırlayacak olursanız Galaxy Watch 6 ailesi 10W hızlı şarj desteği sunuyordu yani teorik olarak yeni Galaxy Watch ailesi, önceki nesile göre %50 daha hızlı şarj olabilir.

Galaxy Watch FE hızlı şarj desteği sunacak mı?

Geçtiğimiz yıllarda Galaxy FE ailesine yaptığı yatırımları arttıran Samsung, bu yıl ilk kez FE ailesine eklenecek bir akıllı saat tanıtacak. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy Watch FE de Galaxy Watch 7 gibi FCC veri tabanında görüntülendi ancak bu ürün, şarj teknolojisi ile sınıfta kalacak. Sammobile’a göre Samsung’un uygun fiyatlı akıllı saat maksimum 5W şarj hızını destekleyecek bu da cihazın 0’dan 100’e yaklaşık 3 saatte ulaşacağına işaret ediyor. 2024 model Galaxy Watch ailesinin temmuz ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Galaxy Watch 7 ailesi 15W hızlı şarj desteği sunacak