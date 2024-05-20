Galaxy Watch 7 hızlı şarj desteği ile dikkat çekecek

- Galaxy Watch 7 ailesi 15W şarj desteği sunabilir
- Galaxy Watch FE hızlı şarj desteği sunacak mı?
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Galaxy Watch 7 ailesi 15W şarj desteği sunabilir
Geçtiğimiz günlerde FCC veri tabanında görüntülenen Galaxy Watch 7 ailesinin FCC sertifikalarının önemli bilgiler sakladığı ortaya çıktı. Sammobile tarafından ortaya çıkarılan belgeler, Galaxy Watch 7 ailesinin hızlı şarj desteği ile dikkat çekeceğine işaret ediyor.
Galaxy Watch FE hızlı şarj desteği sunacak mı?
Geçtiğimiz yıllarda Galaxy FE ailesine yaptığı yatırımları arttıran Samsung, bu yıl ilk kez FE ailesine eklenecek bir akıllı saat tanıtacak. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy Watch FE de Galaxy Watch 7 gibi FCC veri tabanında görüntülendi ancak bu ürün, şarj teknolojisi ile sınıfta kalacak. Sammobile’a göre Samsung’un uygun fiyatlı akıllı saat maksimum 5W şarj hızını destekleyecek bu da cihazın 0’dan 100’e yaklaşık 3 saatte ulaşacağına işaret ediyor. 2024 model Galaxy Watch ailesinin temmuz ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.