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    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 7 hızlı şarj desteği ile dikkat çekecek

    Android pazarının en başarılı akıllı saat serilerinden olan Galaxy Watch ailesinin 2024 modelleri detaylanıyor. İddialara göre Samsung, yeni nesil Galaxy Watch ailesinde hızlı şarj desteği sunacak.
    Galaxy Watch 6 Tam Boyutta Gör
    Android kullanıcıları için başarılı akıllı saatler üreten Samsung, yakında yeni Galaxy Watch ailesini tanıtacak. Bir süredir sızıntılara ve tartışmalara konu olan Galaxy Watch 7 ailesi, iddialara göre önceki nesile göre %50 daha hızlı şarj olacak.

    Galaxy Watch 7 ailesi 15W şarj desteği sunabilir

    Geçtiğimiz günlerde FCC veri tabanında görüntülenen Galaxy Watch 7 ailesinin FCC sertifikalarının önemli bilgiler sakladığı ortaya çıktı. Sammobile tarafından ortaya çıkarılan belgeler, Galaxy Watch 7 ailesinin hızlı şarj desteği ile dikkat çekeceğine işaret ediyor.

    Galaxy Watch 7 - FCC belgesi Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Galaxy Watch 7’nin SM-L305 numaralı modeli 5V 3A, yani 15W hızlı şarj desteğine sahip. Sammobile, SM-L300, SM-L310 ve SM-L315 numaralı modellerin de 15W hızlı şarj desteği sunmasını bekliyor. Hatırlayacak olursanız Galaxy Watch 6 ailesi 10W hızlı şarj desteği sunuyordu yani teorik olarak yeni Galaxy Watch ailesi, önceki nesile göre %50 daha hızlı şarj olabilir. 

    Galaxy Watch FE hızlı şarj desteği sunacak mı?

    Geçtiğimiz yıllarda Galaxy FE ailesine yaptığı yatırımları arttıran Samsung, bu yıl ilk kez FE ailesine eklenecek bir akıllı saat tanıtacak. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy Watch FE de Galaxy Watch 7 gibi FCC veri tabanında görüntülendi ancak bu ürün, şarj teknolojisi ile sınıfta kalacak. Sammobile’a göre Samsung’un uygun fiyatlı akıllı saat maksimum 5W şarj hızını destekleyecek bu da cihazın 0’dan 100’e yaklaşık 3 saatte ulaşacağına işaret ediyor. 2024 model Galaxy Watch ailesinin temmuz ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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