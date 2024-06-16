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    Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra doğrulandı: Neler sunacak?

    Samsung Galaxy Watch 7 serisi ve Galaxy Watch Ultra, sertifikasyon listelerinde doğrulandı. Peki Watch 7 ve Watch Ultra neler sunacak? İşte bildiklerimiz...    
    Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra resmen doğrulandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi ve çok daha fazlasını duyurması bekleniyor. Ancak bu yıl, daha önceki modellerden farklı olarak seriye sürpriz bir Ultra sürümü eklenecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra resmen doğrulandı.

    Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra resmen doğrulandı

    Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra ile rekabet edecek Galaxy Watch Ultra veya Galaxy Watch 7 Ultra modeli bir süredir gündemde. Tayland'a ait NBTC sertifikasyon sitesinde ise, Galaxy Watch Ultra ve Samsung Galaxy Watch 7'nin 40mm 44mm sürümleri tespit edildi. Sertifikaya göre, yakında çıkacak giyilebilir cihazlar SM-L305F (40mm)SM-L315F (44mm) ve SM-L705F model numaralarıyla piyasaya çıkacak.

    Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra resmen doğrulandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Sertifikasyon sitesinde, Galaxy Watch 7 serisinin tasarımı hakkında çok için net bir bilgi yok. Ancak Armor Alüminyum malzeme ve dış mekan kullanımı için 2.000 nit parlaklığa sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Yeşil ve krem ​​renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5ATM su gecirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyacak. Pil kapasitesinde ise değişmiyor. Galaxy Watch 7 40 mm modeli 300 mAh44 mm modeli ise 425 mAh pil ile donatılacak. Üstelik depolama kapasitesinin de iki kat artarak 32 GB'a çıkacağı, böylece müzik ve uygulamalar için daha fazla alan sağlanacağı söyleniyor.

    Galaxy Watch Ultra'ya gelirsek, 1,5 inç ekran ve döner çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca sağ kenarda üç düğme ve sol kenarda büyük bir hoparlör ızgarası bulunacak. Bunun yanında Exynos W1000 işlemci, 100m suya dayanıklılık, 578 mAh pil ve 100 saatlik pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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