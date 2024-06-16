Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra doğrulandı: Neler sunacak?

Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra resmen doğrulandı
Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra ile rekabet edecek Galaxy Watch Ultra veya Galaxy Watch 7 Ultra modeli bir süredir gündemde. Tayland'a ait NBTC sertifikasyon sitesinde ise, Galaxy Watch Ultra ve Samsung Galaxy Watch 7'nin 40mm 44mm sürümleri tespit edildi. Sertifikaya göre, yakında çıkacak giyilebilir cihazlar SM-L305F (40mm), SM-L315F (44mm) ve SM-L705F model numaralarıyla piyasaya çıkacak.
Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5ATM su gecirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyacak. Pil kapasitesinde ise değişmiyor. Galaxy Watch 7 40 mm modeli 300 mAh, 44 mm modeli ise 425 mAh pil ile donatılacak. Üstelik depolama kapasitesinin de iki kat artarak 32 GB'a çıkacağı, böylece müzik ve uygulamalar için daha fazla alan sağlanacağı söyleniyor.
Galaxy Watch Ultra'ya gelirsek, 1,5 inç ekran ve döner çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca sağ kenarda üç düğme ve sol kenarda büyük bir hoparlör ızgarası bulunacak. Bunun yanında Exynos W1000 işlemci, 100m suya dayanıklılık, 578 mAh pil ve 100 saatlik pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.