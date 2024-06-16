Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra doğrulandı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi ve çok daha fazlasını duyurması bekleniyor. Ancak bu yıl, daha önceki modellerden farklı olarak seriye sürpriz bir Ultra sürümü eklenecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra resmen doğrulandı.

Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra resmen doğrulandı

Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra ile rekabet edecek Galaxy Watch Ultra veya Galaxy Watch 7 Ultra modeli bir süredir gündemde. Tayland'a ait NBTC sertifikasyon sitesinde ise, Galaxy Watch Ultra ve Samsung Galaxy Watch 7'nin 40mm 44mm sürümleri tespit edildi. Sertifikaya göre, yakında çıkacak giyilebilir cihazlar SM-L305F (40mm), SM-L315F (44mm) ve SM-L705F model numaralarıyla piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Sertifikasyon sitesinde, Galaxy Watch 7 serisinin tasarımı hakkında çok için net bir bilgi yok. Ancak Armor Alüminyum malzeme ve dış mekan kullanımı için 2.000 nit parlaklığa sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca Yeşil ve krem ​​renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Dayanıklılık konusunda Watch 7, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardına ek olarak selefinde bulunan 5ATM su gecirmezlik ve IP68 su/toz sertifikasını koruyacak. Pil kapasitesinde ise değişmiyor. Galaxy Watch 7 40 mm modeli 300 mAh, 44 mm modeli ise 425 mAh pil ile donatılacak. Üstelik depolama kapasitesinin de iki kat artarak 32 GB'a çıkacağı, böylece müzik ve uygulamalar için daha fazla alan sağlanacağı söyleniyor.

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Galaxy Watch Ultra'ya gelirsek, 1,5 inç ekran ve döner çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca sağ kenarda üç düğme ve sol kenarda büyük bir hoparlör ızgarası bulunacak. Bunun yanında Exynos W1000 işlemci, 100m suya dayanıklılık, 578 mAh pil ve 100 saatlik pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Peki Galaxy Watch Ultra’nın fiyatı ne kadar olacak? Mevcut söylentilere göre, 500 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Diğer tarafta Apple Watch Ultra 2'nin 799 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

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Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra resmen doğrulandı: Neler sunacak?