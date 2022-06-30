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    Galaxy XCover6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

    Galaxy XCover6 Pro akıllı telefon modelinde 6.6 inçlik FHD+ PLS LCD ekran, Snapdragon 778G yonga seti, 5G, 50MP ana sensör, çıkarılabilir batarya gibi detaylar yer alıyor. 
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    Galaxy XCover6 Pro
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    Askeri standartlarda dayanıklılık sunarken Galaxy XCover6 Pro akıllı telefon modeli 5G, Wi-Fi 6E, çıkarılabilir batarya, hızlı şarj, yüksek tazeleme hızı gibi günümüz rekabetçi özelliklerinden de taviz vemiyor.

    Galaxy XCover6 Pro özellikleri

    • 6.6 inçlik FHD+ PLS LCD ekran
    • Snapdragon 778G yonga seti
    • 5G ve Wi-Fi 6E
    • 6GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP+8MP arka kamera
    • 13MP ön kamera
    • 4050mAh çıkarılabilir batarya
    • 15W hızlı şarj
    • ~600$

    Galaxy XCover6 Pro modeli dayanıklılık odaklı akıllı telefon sınıfına pek çok ilk getirmesi ile dikkat çekiyor. Corning Gorilla Glass Victus+ koruma çözümü yanında 120Hz tazeleme hızı, Samsung DeX, hoparlör ses güçlendirme önemli özellikleri arasında.

    IP68 ve MIL-810H dayanıklılık standartları haliyle kalın bir gövde ortaya çıkarıyor. 9.9mm kalınlığındaki kasa 235 gram ağırlığında. Programlanabilir bas-konuş tuşunun yanında aksesuarlar için çift pogo pin de yer alıyor. Galaxy XCover6 Pro modelinin resmi fiyatı 13 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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    _Dominic_Toretto_ 15 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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