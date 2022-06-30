Galaxy XCover6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Askeri standartlarda dayanıklılık sunarken Galaxy XCover6 Pro akıllı telefon modeli 5G, Wi-Fi 6E, çıkarılabilir batarya, hızlı şarj, yüksek tazeleme hızı gibi günümüz rekabetçi özelliklerinden de taviz vemiyor.
Galaxy XCover6 Pro özellikleri
- 6.6 inçlik FHD+ PLS LCD ekran
- Snapdragon 778G yonga seti
- 5G ve Wi-Fi 6E
- 6GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP+8MP arka kamera
- 13MP ön kamera
- 4050mAh çıkarılabilir batarya
- 15W hızlı şarj
- ~600$
Galaxy XCover6 Pro modeli dayanıklılık odaklı akıllı telefon sınıfına pek çok ilk getirmesi ile dikkat çekiyor. Corning Gorilla Glass Victus+ koruma çözümü yanında 120Hz tazeleme hızı, Samsung DeX, hoparlör ses güçlendirme önemli özellikleri arasında.
IP68 ve MIL-810H dayanıklılık standartları haliyle kalın bir gövde ortaya çıkarıyor. 9.9mm kalınlığındaki kasa 235 gram ağırlığında. Programlanabilir bas-konuş tuşunun yanında aksesuarlar için çift pogo pin de yer alıyor. Galaxy XCover6 Pro modelinin resmi fiyatı 13 Temmuz tarihinde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.