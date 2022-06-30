Galaxy XCover6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

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Askeri standartlarda dayanıklılık sunarken Galaxy XCover6 Pro akıllı telefon modeli 5G, Wi-Fi 6E, çıkarılabilir batarya, hızlı şarj, yüksek tazeleme hızı gibi günümüz rekabetçi özelliklerinden de taviz vemiyor.

Galaxy XCover6 Pro özellikleri

6.6 inçlik FHD+ PLS LCD ekran

Snapdragon 778G yonga seti

5G ve Wi-Fi 6E

6GB RAM

128GB depolama

50MP+8MP arka kamera

13MP ön kamera

4050mAh çıkarılabilir batarya

15W hızlı şarj

~600$

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Galaxy XCover6 Pro modeli dayanıklılık odaklı akıllı telefon sınıfına pek çok ilk getirmesi ile dikkat çekiyor. Corning Gorilla Glass Victus+ koruma çözümü yanında 120Hz tazeleme hızı, Samsung DeX, hoparlör ses güçlendirme önemli özellikleri arasında.

IP68 ve MIL-810H dayanıklılık standartları haliyle kalın bir gövde ortaya çıkarıyor. 9.9mm kalınlığındaki kasa 235 gram ağırlığında. Programlanabilir bas-konuş tuşunun yanında aksesuarlar için çift pogo pin de yer alıyor. Galaxy XCover6 Pro modelinin resmi fiyatı 13 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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Galaxy XCover6 Pro çıkarılabilir batarya ile geliyor