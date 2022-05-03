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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 4 daha büyük kapak ekranı ile gelebilir

    Samsung’un sevilen katlanabilir akıllı telefonlarından olan Z Flip, bu sene güncellenecek. Güncellenecek modelin daha büyük kapak (ikincil) ekran ile gelmesi bekleniyor.
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    Galaxy Z Flip 4 daha büyük ikincil ekran ile gelebilir
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    Samsung’un popüler katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3’ün devamı bu senenin ikinci yarısında tanıtılacak. Galaxy Z Flip 4, daha büyük kapak ekranı ile gelebilir.

    2 inçten büyük kapak ekranına sahip olabilir

    Galaxy Z Flip serisi, ilk jenerasyonda 1.06 inçlik bir ekran kullanmıştı. Bildirim görüntülemek dışında pek bir işe yaramayan ekran, Galaxy Z Flip 3 ile 1.9 inçe çıkarıldı ve oldukça fazla yeni özellik eklendi. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile bu ekranı daha da kullanışlı hale getirmek istiyor.

    DSCC’den Ross Young, Galaxy Z Flip 4’ün, önceki nesilden daha büyük ikincil ekran ile gelebileceğini belirtti. Young, tam bir boyut belirtmedi ancak dediğine göre Z Flip 4, 2 inçten daha büyük bir ikincil ekran ile gelecek. Samsung’un Galaxy Z Flip 4’ün kapak ekranını daha büyük yapması, birçok kullanıcının işine yarayacaktır. Üçüncü parti uygulamaların da minimal kontrol widgetları, bu sayede Z Flip 4’e gelebilir. Samsung, Galaxy Z Flip 4’ün ve Galaxy Z Fold’un bu sene geleceğini açıklamıştı. Büyük ihtimalle iki cihaz da Galaxy Watch 5 ile yaz sonuna doğru tanıtılacaktır.

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    C
    Command-01 3 gün önce

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    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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