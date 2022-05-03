Samsung Galaxy Z Flip 4 daha büyük kapak ekranı ile gelebilir

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Samsung’un popüler katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3’ün devamı bu senenin ikinci yarısında tanıtılacak. Galaxy Z Flip 4, daha büyük kapak ekranı ile gelebilir.

2 inçten büyük kapak ekranına sahip olabilir

Galaxy Z Flip serisi, ilk jenerasyonda 1.06 inçlik bir ekran kullanmıştı. Bildirim görüntülemek dışında pek bir işe yaramayan ekran, Galaxy Z Flip 3 ile 1.9 inçe çıkarıldı ve oldukça fazla yeni özellik eklendi. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile bu ekranı daha da kullanışlı hale getirmek istiyor.

DSCC’den Ross Young, Galaxy Z Flip 4’ün, önceki nesilden daha büyük ikincil ekran ile gelebileceğini belirtti. Young, tam bir boyut belirtmedi ancak dediğine göre Z Flip 4, 2 inçten daha büyük bir ikincil ekran ile gelecek. Samsung’un Galaxy Z Flip 4’ün kapak ekranını daha büyük yapması, birçok kullanıcının işine yarayacaktır. Üçüncü parti uygulamaların da minimal kontrol widgetları, bu sayede Z Flip 4’e gelebilir. Samsung, Galaxy Z Flip 4’ün ve Galaxy Z Fold’un bu sene geleceğini açıklamıştı. Büyük ihtimalle iki cihaz da Galaxy Watch 5 ile yaz sonuna doğru tanıtılacaktır.

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Galaxy Z Flip 4 daha büyük ikincil ekran ile gelebilir