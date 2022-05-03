Samsung Galaxy Z Flip 4 daha büyük kapak ekranı ile gelebilir

Samsung’un popüler katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 3’ün devamı bu senenin ikinci yarısında tanıtılacak. Galaxy Z Flip 4, daha büyük kapak ekranı ile gelebilir.
2 inçten büyük kapak ekranına sahip olabilir
Galaxy Z Flip serisi, ilk jenerasyonda 1.06 inçlik bir ekran kullanmıştı. Bildirim görüntülemek dışında pek bir işe yaramayan ekran, Galaxy Z Flip 3 ile 1.9 inçe çıkarıldı ve oldukça fazla yeni özellik eklendi. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile bu ekranı daha da kullanışlı hale getirmek istiyor.
DSCC’den Ross Young, Galaxy Z Flip 4’ün, önceki nesilden daha büyük ikincil ekran ile gelebileceğini belirtti. Young, tam bir boyut belirtmedi ancak dediğine göre Z Flip 4, 2 inçten daha büyük bir ikincil ekran ile gelecek. Samsung’un Galaxy Z Flip 4’ün kapak ekranını daha büyük yapması, birçok kullanıcının işine yarayacaktır. Üçüncü parti uygulamaların da minimal kontrol widgetları, bu sayede Z Flip 4’e gelebilir. Samsung, Galaxy Z Flip 4’ün ve Galaxy Z Fold’un bu sene geleceğini açıklamıştı. Büyük ihtimalle iki cihaz da Galaxy Watch 5 ile yaz sonuna doğru tanıtılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.