Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 iki kat satış yapabilir

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Katlanabilir akıllı telefon sınıfının oluşmasını sağlayan ve farklı model yelpazesi ile bu sınıfın açık ara lideri olan Samsung yaz bitmeden yeni nesil katlanabilir cihazlarını piyasaya sürecek. Beklenti ise oldukça yükselmiş durumda.

Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 ne kadar satacak?

Yılın ilk çeyreğinde 2.22 milyon katlanabilir akıllı telefon satılırken Galaxy Z Flip 3 modeli yüzde 51 ile zirveye yerleşmişti. 2022 yılında Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin toplamda 7 milyon adet satması bekleniyor.

Galaxy Z Flip3 rekor satış yapıyor 2 hf. önce eklendi

Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 için ise beklenti oldukça yüksek. Bazı kaynaklarda satış rakamı ancak daha çok üretim beklentisi gibi görünen 15 milyon rakamı telaffuz ediliyor. 2023 yılı yaz aylarına doğru bu rakamın yakalanabileceği belirtilmiş. Mevcut nesle göre 2 kat satış artışı global ekonomik şartlar göz önüne alındığında pek mümkün değil gibi. Bu bakımdan üretim beklentisi daha mantıklı.

Bazı kaynaklara göre 18 milyon olduğu da söylenen tahminler oldukça iddialı. Diğer taraftan çıkış fiyatlarında geçen yıla göre Samsung’un biraz indirim yapabileceği iddiaları da düşünüldüğünde yeni telefonlara ilgi artabilir.

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Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 beklentileri çok yüksek