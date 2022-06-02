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    Galaxy Z Flip3 katlanabilir pazarın lideri

    Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung açık ara liderliğini sürdürürken bunu Galaxy Z Flip3 modeline borçlu. Pazarın en çok satanı Galaxy Z Flip3 durumunda. 
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    Galaxy Z Flip3
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    Samsung’un yıllar öncesine dayanan çalışmaları ile bugün katlanabilir akıllı telefonlar ayrı bir pazar haline geldi. Yüksek kâr marjı nedeniyle önemli gelirler bırakan katlanabilir akıllı telefonlar büyük sıçramalar yapıyor.

    Galaxy Z Flip3 açık ara lider

    Yapılan pazar araştırmasına göre yılın ilk çeyreğinde 2.22 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı oldu. Önceki çeyreğe göre bir miktar düşüş olsa da geçen yıl aynı döneme göre yüzde 571 gibi ciddi bir artış oldu. Geçen çeyrek pazarın en yüksek dönemini yaşamıştı.

    Pazarda Galaxy Z Flip3 modeli yüzde 51 ile en çok satan model durumunda. Biraz daha uygun fiyata sahip Galaxy Z Flip3, katlanabilir deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Aynı şekilde Huawei P50 Pocket yüzde 19 civarında bir paya sahip.

    Samsung yüzde 74 pay ile açık ara lider durumda. Huawei ise yüzde 20 pay ile ikinci sırada. Kalan pay ise Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çinli markalar arasında paylaşılıyor. Yılın genelinde ise 16 milyon civarında satış tahmini var. Bu da iki kat artış anlamına geliyor. Apple’ın da pazara gireceğine dair iddialar mevcut ve bu olursa rekabet çok daha ısınacaktır.

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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