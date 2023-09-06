Galaxy Z Flip 5'e rakip geliyor: Xiaomi Mix Flip doğrulandı

Xiaomi Mix Flip doğrulandı
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Mix Flip, uzun bir bekleyişin ardından Çin'deki bir IMEI veritabanında görüntülendi. Böylece platformda ''2311BPN23C'' model numarası ile listelenen cihazın yolda olduğu resmen doğrulandı diyebiliriz. Ancak henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Mevcut raporlar ise, önümüzdeki yıl Mix Fold 4 ile vitrine çıkacağı söylüyor. Bu durumda bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz.
Sızdırılan şema görüntüleri, Mix Flip'in üçlü bir sensör kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bir telefoto lense sahip olacağını doğrulanmış durumda. Bunun haricinde dikey katlanabilir cihaz, kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak. Ancak Xiaomi Mix Fold'un şu ana kadar Çin pazarına özel olduğunu hatırlatalım. Bu nedenle Mix Flip'in de abisi ile benzer bir kaderi paylaştığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.