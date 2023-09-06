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    Galaxy Z Flip 5'e rakip geliyor: Xiaomi Mix Flip doğrulandı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi Mix Flip, Çin'in IMEI veritabanında görüntülendi. Peki Galaxy Z Flip 5'e rakip olacak cihaz neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz
    Galaxy Z Flip 5'e rakip geliyor: Xiaomi Mix Flip doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki odağını katlanabilir modellere kaydırmış durumda. Bu bağlamda Xiaomi Mix Fold 4 için bekleyiş sürerken, bir Xiaomi Mix Flip modelinin yolda olduğu resmen doğrulandı. Peki Xiaomi'nin ilk Flip telefonu neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Xiaomi Mix Flip doğrulandı

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Mix Flip, uzun bir bekleyişin ardından Çin'deki bir IMEI veritabanında görüntülendi. Böylece platformda ''2311BPN23C'' model numarası ile listelenen cihazın yolda olduğu resmen doğrulandı diyebiliriz. Ancak henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Mevcut raporlar ise, önümüzdeki yıl Mix Fold 4 ile vitrine çıkacağı söylüyor. Bu durumda bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz. 

    Galaxy Z Flip 5'e rakip geliyor: Xiaomi Mix Flip doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan diğer kaynaklar, (23 ile başlayan model numarasına göre) Mix Flip'in bu yılın sonuna kadar çıkacağını tahmin ediyor. Peki Xiaomi Mix Flip neler sunacak? Mevcut raporlara göre katlanabilir cihazın Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden destek alması bekleniyor. Bu işlemciye ise 12 GB ve 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek.

    Sızdırılan şema görüntüleri, Mix Flip'in üçlü bir sensör kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Dolayısıyla bir telefoto lense sahip olacağını doğrulanmış durumda. Bunun haricinde dikey katlanabilir cihaz, kuvvetle muhtemel Mix Fold serisinin ince ve hafif yapısını koruyacak. Ancak Xiaomi Mix Fold'un şu ana kadar Çin pazarına özel olduğunu hatırlatalım. Bu nedenle Mix Flip'in de abisi ile benzer bir kaderi paylaştığını görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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