Xiaomi, yeni katlanan telefonlarını bu ay tanıtacak

Xiaomi'nin yeni "dijital" fabrikasında üretilecek
Xiaomi, yeni katlanır telefonları Mix Fold 4 ve Mix Flip’in yeni fabrikada üretecek. Şirket, yeni fabrikanın resmî olarak tam ölçekli üretime başladığı duyurdu. Tamamen dijital akıllı fabrika, üretim ekipmanlarının derinlemesine araştırılması ve geliştirilmesi yoluyla kritik süreçlerin %100 otomasyonunu sağlıyor. Fabrikada endüstriyel üretimin tamamı dijital olarak gerçekleşiyor; Bu, sektörde bir ilk.
Önceki raporlar, Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağını ortaya çıkarmıştı. Yakın zamanda da Xiaomi Mix Flip’in 16GB RAM 1TB’a kadar depolama alanıyla satışa çıkacağını öğrendik. Telefonun 4 inç dış ekran ve OIS destekli 50 megapiksel + 60 megapiksel (2x telefoto) çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca 67W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.
Öte yandan Xiaomi Mix Fold 4, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 2x optik yakınlaştırma sağlayan 60 megapiksel telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacak. Batarya kapasitesi 5.000mAh bataryayı aşacak olan Mix Fold 4'ün 67W hızlı şarj ve kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.