Xiaomi, yeni katlanan telefonlarını bu ay tanıtacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni katlanan akıllı telefonlarını bekleyenler için güzel haber resmî olarak geldi. Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip, Temmuz ayı içinde tanıtılacak. Ayrıca MediaTek Dimensity 9300 Plus işlemcili Redmi K70 Ultra’yı da göreceğiz. Peki, yeni Xiaomi telefonlar hakkında neler biliyoruz?

Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörlerini piyasaya sürdü 23 sa. önce eklendi

Xiaomi'nin yeni "dijital" fabrikasında üretilecek

Xiaomi, yeni katlanır telefonları Mix Fold 4 ve Mix Flip’in yeni fabrikada üretecek. Şirket, yeni fabrikanın resmî olarak tam ölçekli üretime başladığı duyurdu. Tamamen dijital akıllı fabrika, üretim ekipmanlarının derinlemesine araştırılması ve geliştirilmesi yoluyla kritik süreçlerin %100 otomasyonunu sağlıyor. Fabrikada endüstriyel üretimin tamamı dijital olarak gerçekleşiyor; Bu, sektörde bir ilk.

Önceki raporlar, Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağını ortaya çıkarmıştı. Yakın zamanda da Xiaomi Mix Flip’in 16GB RAM 1TB’a kadar depolama alanıyla satışa çıkacağını öğrendik. Telefonun 4 inç dış ekran ve OIS destekli 50 megapiksel + 60 megapiksel (2x telefoto) çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca 67W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan Xiaomi Mix Fold 4, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 2x optik yakınlaştırma sağlayan 60 megapiksel telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacak. Batarya kapasitesi 5.000mAh bataryayı aşacak olan Mix Fold 4'ün 67W hızlı şarj ve kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Xiaomi Mix Fold 4 ve Xiaomi Mix Flip bu ay tanıtılacak