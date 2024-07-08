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    Xiaomi, yeni katlanan telefonlarını bu ay tanıtacak

    Xiaomi, yeni katlanır telefon modelleri Mix Fold 4 ve Mix Flip'i bu ay tanıtacağını resmî olarak doğruladı. Katlanan telefonlarla birlikte Redmi K70 Ultra'nın da tanıtılması bekleniyor.
    xiaomi mix fold 4 & mix flip ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni katlanan akıllı telefonlarını bekleyenler için güzel haber resmî olarak geldi. Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip, Temmuz ayı içinde tanıtılacak. Ayrıca MediaTek Dimensity 9300 Plus işlemcili Redmi K70 Ultra’yı da göreceğiz. Peki, yeni Xiaomi telefonlar hakkında neler biliyoruz?

    Xiaomi'nin yeni "dijital" fabrikasında üretilecek

    Xiaomi, yeni katlanır telefonları Mix Fold 4 ve Mix Flip’in yeni fabrikada üretecek. Şirket, yeni fabrikanın resmî olarak tam ölçekli üretime başladığı duyurdu. Tamamen dijital akıllı fabrika, üretim ekipmanlarının derinlemesine araştırılması ve geliştirilmesi yoluyla kritik süreçlerin %100 otomasyonunu sağlıyor. Fabrikada endüstriyel üretimin tamamı dijital olarak gerçekleşiyor; Bu, sektörde bir ilk.

    Önceki raporlar, Xiaomi Mix Fold 4 ve Mix Flip'in Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağını ortaya çıkarmıştı. Yakın zamanda da Xiaomi Mix Flip’in 16GB RAM 1TB’a kadar depolama alanıyla satışa çıkacağını öğrendik. Telefonun 4 inç dış ekran ve OIS destekli 50 megapiksel + 60 megapiksel (2x telefoto) çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca 67W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

    Öte yandan Xiaomi Mix Fold 4, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens, 2x optik yakınlaştırma sağlayan 60 megapiksel telefoto kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacak. Batarya kapasitesi 5.000mAh bataryayı aşacak olan Mix Fold 4'ün 67W hızlı şarj ve kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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