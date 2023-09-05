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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Watch S3 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı saat modeli Xiaomi Watch S3 ufukta göründü. Amiral gemisi saat, daha büyük pil ve 4G desteğiyle gelecek. İşte Watch S3 hakkında tüm bildiklerimiz.
    Xiaomi Watch S3 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda amiral gemisi Xiaomi 14 serisi üzerinde hazırlıklarını sürdüren Çinli dev, çok yakında sürpriz bir duruyu paylaşabilir. Bugün, Watch S2 modelinin halefi olacak Xiaomi Watch S3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Xiaomi Watch S3 ufukta göründü

    Bilmeyenler için Xiaomi Watch S2, 150 eurodan başlayan fiyatlar ile Aralık 2022'de tanıtıldı. Bu noktada ön yüzünde 466x466 çözünürlük sunan 1.43 inç AMOLED ekranla desteklenen akıllı saat, 500mAh pil pakasitesipaslanmaz çelikten oluşan gövde tasarımı, kalp atış hızı, uyku, kan basıncı ve kandaki oksijen seviyesi takibi gibi özellikle ile karşımıza çıktı.

    Bu noktada yeni sızıntılar, Galaxy Watch S3'ün selefine kıyasla 520 mAh pil kapasitesine sahip olacağını söylüyor. Ayrıca cihazın ön ekranı, artık dinamik yenileme hızı sunacak vebu yükseltmenin pil tüketimi konusunda önemli bir verimlilik sağlayacağı belirtiliyor. Ek olarak Watch S3'e 4G bağlantısı ve yerel sesli arama desteği eşlik edecek. 

    Akıllı saatin sensör detayları, ekran çözünürlüğü ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz paylaşılmadı. Ancak sızıntı kaynağı Xiaomi Watch S3 için yıl sonunda düzenlenecek Xiaomi 14 serisi lansmanına işaret ediyor.  Bu noktada yeni nesil telefonların her yıl olduğu gibi Aralık ayında Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile tanıtılacağını belirtelim. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 6 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 7 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 14 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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