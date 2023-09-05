Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda amiral gemisi Xiaomi 14 serisi üzerinde hazırlıklarını sürdüren Çinli dev, çok yakında sürpriz bir duruyu paylaşabilir. Bugün, Watch S2 modelinin halefi olacak Xiaomi Watch S3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Xiaomi Watch S3 ufukta göründü

Bilmeyenler için Xiaomi Watch S2, 150 eurodan başlayan fiyatlar ile Aralık 2022'de tanıtıldı. Bu noktada ön yüzünde 466x466 çözünürlük sunan 1.43 inç AMOLED ekranla desteklenen akıllı saat, 500mAh pil pakasitesi, paslanmaz çelikten oluşan gövde tasarımı, kalp atış hızı, uyku, kan basıncı ve kandaki oksijen seviyesi takibi gibi özellikle ile karşımıza çıktı.

Bu noktada yeni sızıntılar, Galaxy Watch S3'ün selefine kıyasla 520 mAh pil kapasitesine sahip olacağını söylüyor. Ayrıca cihazın ön ekranı, artık dinamik yenileme hızı sunacak vebu yükseltmenin pil tüketimi konusunda önemli bir verimlilik sağlayacağı belirtiliyor. Ek olarak Watch S3'e 4G bağlantısı ve yerel sesli arama desteği eşlik edecek.

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Akıllı saatin sensör detayları, ekran çözünürlüğü ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz paylaşılmadı. Ancak sızıntı kaynağı Xiaomi Watch S3 için yıl sonunda düzenlenecek Xiaomi 14 serisi lansmanına işaret ediyor. Bu noktada yeni nesil telefonların her yıl olduğu gibi Aralık ayında Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile tanıtılacağını belirtelim. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz.

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Xiaomi Watch S3 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler