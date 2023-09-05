Xiaomi Watch S3 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

Xiaomi Watch S3 ufukta göründü
Bilmeyenler için Xiaomi Watch S2, 150 eurodan başlayan fiyatlar ile Aralık 2022'de tanıtıldı. Bu noktada ön yüzünde 466x466 çözünürlük sunan 1.43 inç AMOLED ekranla desteklenen akıllı saat, 500mAh pil pakasitesi, paslanmaz çelikten oluşan gövde tasarımı, kalp atış hızı, uyku, kan basıncı ve kandaki oksijen seviyesi takibi gibi özellikle ile karşımıza çıktı.
Bu noktada yeni sızıntılar, Galaxy Watch S3'ün selefine kıyasla 520 mAh pil kapasitesine sahip olacağını söylüyor. Ayrıca cihazın ön ekranı, artık dinamik yenileme hızı sunacak vebu yükseltmenin pil tüketimi konusunda önemli bir verimlilik sağlayacağı belirtiliyor. Ek olarak Watch S3'e 4G bağlantısı ve yerel sesli arama desteği eşlik edecek.
Akıllı saatin sensör detayları, ekran çözünürlüğü ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz paylaşılmadı. Ancak sızıntı kaynağı Xiaomi Watch S3 için yıl sonunda düzenlenecek Xiaomi 14 serisi lansmanına işaret ediyor. Bu noktada yeni nesil telefonların her yıl olduğu gibi Aralık ayında Snapdragon 8 Gen 3 platformu ile tanıtılacağını belirtelim. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.