Xiaomi Mix Flip'in yeni sertifikası, şarj detaylarını ortaya çıkardı

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Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir cihazı Xiaomi Mix Flip, yakın bir zamanda 3C sertifika sitesinde ortaya çıktı. Katlanabilir cihaz pazarındaki rekabeti artıracak cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve cihazın şarj ayrıntıları, 3C sertifikası ile ortaya çıktı.

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İşte Xiaomi Mix Flip'in beklenen özellikleri:

2024'ün üçüncü çeyreğinde Mix Fold 4 ile piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mix Flip, 2405CPX3DC model numarası ile 3C sertifikasyon sitesinde listelendi. Listeye göre cihaz, 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak ve 4.800 veya 4.900mAh bataryadan güç alması kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör Geçmiş sızıntılara göre cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP birincil kamera ve 2x telefoto kamera için Omnivision OV60A ½,8 inç sensörden oluşan bir arka kamera kurulumuyla birlikte Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bizleri beklemekte.

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Xiaomi Mix Flip'in yeni sertifikası şarj detayını ortaya çıkardı