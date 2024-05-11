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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip'in yeni sertifikası, şarj detaylarını ortaya çıkardı

    Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir cihazı Xiaomi Mix Flip, 3C sertifikasyon sitesinde listelendi. İşte yakında piyasaya sürülmesi tahmin edilen cihazın beklenen özellikleri:
    Xiaomi Mix Flip'in yeni sertifikası şarj detayını ortaya çıkardı
    Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir cihazı Xiaomi Mix Flip, yakın bir zamanda 3C sertifika sitesinde ortaya çıktı. Katlanabilir cihaz pazarındaki rekabeti artıracak cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve cihazın şarj ayrıntıları, 3C sertifikası ile ortaya çıktı.

    İşte Xiaomi Mix Flip'in beklenen özellikleri:

    2024'ün üçüncü çeyreğinde Mix Fold 4 ile piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mix Flip, 2405CPX3DC model numarası ile 3C sertifikasyon sitesinde listelendi. Listeye göre cihaz, 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak ve 4.800 veya 4.900mAh bataryadan güç alması kuvvetle muhtemel.

    Xiaomi Mix Flip'in yeni sertifikası şarj detayını ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Geçmiş sızıntılara göre cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP birincil kamera ve 2x telefoto kamera için Omnivision OV60A ½,8 inç sensörden oluşan bir arka kamera kurulumuyla birlikte Snapdragon 8 Gen 3 işlemci bizleri beklemekte.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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