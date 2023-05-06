Galaxy Z Flip 5'in koruyucu kılıfı ortaya çıktı: Yeni tasarım onaylandı

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy Z Flip 5 modelinde tasarım değişikliğine gideceği yönünde çok söylenti çıktı. Yeni ortaya çıkan kılıf görseli, katlanır telefonun daha büyük kapak ekranına sahip olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 dış ekranı belli oldu 1 gün önce eklendi

Sosyal medya platformunda yeni ortaya çıkan görsel, Galaxy Z Flip 5’in şeffaf kılıfını gösteriyor. Muhtemelen yeni nesil katlanabilir telefonla birlikte gelecek resmi koruyucu kılıf. Koruyucu kılıfta klasör şeklinde büyük kapak ekranı yeri dikkat çekiyor.

Kılıftaki diğer iki boşluk, elbette kameralar ve LED flaş için ayrılmış. Galaxy Z Flip 5 modelinde çift kamera kurulumu göreceğiz ancak Samsung’un hangi sensörleri kullandığı hakkında bir bilgi yok. Katlanır akıllı telefonun kapak ekranının 3.4 inç boyutunda ve 720x748 çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Daha büyük kapak ekranı, kullanıcının telefonu açma gereği duymadan daha fazla şey yapmasına olanak tanıyacak. Z Flip 5’in kapak ekran rengi telefonla aynı olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ne zaman çıkacak?

Samsung, yenilenen tasarımıyla Galaxy Z Flip 5’i ve Z Fold 5’i Temmuz ayında tanıtacak. Samsung’un yeni katlanan telefonları beklenenden daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Galaxy Z Flip 5'in koruyucu kılıfı ortaya çıktı