Galaxy Z Flip 5'in koruyucu kılıfı ortaya çıktı: Yeni tasarım onaylandı

Sosyal medya platformunda yeni ortaya çıkan görsel, Galaxy Z Flip 5’in şeffaf kılıfını gösteriyor. Muhtemelen yeni nesil katlanabilir telefonla birlikte gelecek resmi koruyucu kılıf. Koruyucu kılıfta klasör şeklinde büyük kapak ekranı yeri dikkat çekiyor.
Kılıftaki diğer iki boşluk, elbette kameralar ve LED flaş için ayrılmış. Galaxy Z Flip 5 modelinde çift kamera kurulumu göreceğiz ancak Samsung’un hangi sensörleri kullandığı hakkında bir bilgi yok. Katlanır akıllı telefonun kapak ekranının 3.4 inç boyutunda ve 720x748 çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Daha büyük kapak ekranı, kullanıcının telefonu açma gereği duymadan daha fazla şey yapmasına olanak tanıyacak. Z Flip 5’in kapak ekran rengi telefonla aynı olacak.
Samsung Galaxy Z Flip 5 ne zaman çıkacak?
Samsung, yenilenen tasarımıyla Galaxy Z Flip 5’i ve Z Fold 5’i Temmuz ayında tanıtacak. Samsung’un yeni katlanan telefonları beklenenden daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah