Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı: Menteşe boşluğu kalkıyor

    27 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde sayılı günler kala, Galaxy Z Flip 5 için yeni bir tanıtım videosu paylaşıldı. İşte yeni menteşe tasarımıyla Galaxy Z Flip 5. 
    Oy Ver
    Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    27 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bildiğiniz üzere her iki telefon hakkında günümüzde kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Ancak şimdiye kadar paylaşılan iddialar, cihazların özellikleri ile ilgiliydi. Son olarak Samsung, Galaxy Z Flip 5'in tasarımını gösteren yeni bir tanıtım videosu paylaştı.

    Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Hatırlacağınız üzere Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in yeni bir menteşe tasarımına geçiş yapacağını halihazırda biliyorduk. Ancak bu bilgi henüz onaylanmamıştı. Samsung tarafından paylaşılan yeni tanıtım görüntüleri ise, Galaxy Z Flip 5'in menteşe boşluğu taşımayacağını doğruladı. Böylelikle katlanabilir cihaz kapatıldığında, arada herhangi bir boşluk kalmayacak ve daha şık bir yapı tasarıma geçiş yapılmış olacak.

    Galaxy Z Flip 5 neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Galaxy Z Flip 5, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka bölümüne ise, 3,4 inç boyutlarında kapak ekranı ve 12+12MP çift kamera kurulumu eşlik edecek.

    Ayrıca katlanabilir cihazın 8GB RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy platformundan güç alması bekleniyor. Cihaz hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 hakkında merak edilen tüm detaylar, 27 Temmuz'da bizleri bekliyor olacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taksimden kadıköye nasıl gidilir ##002# nedir xl lastik nedir copa kombi yorumlar sürekli dejavu yaşamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-50SM
    Acer Nitro 5 AN515-58-50SM
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız