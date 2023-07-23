Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı: Menteşe boşluğu kalkıyor

Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı
Hatırlacağınız üzere Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in yeni bir menteşe tasarımına geçiş yapacağını halihazırda biliyorduk. Ancak bu bilgi henüz onaylanmamıştı. Samsung tarafından paylaşılan yeni tanıtım görüntüleri ise, Galaxy Z Flip 5'in menteşe boşluğu taşımayacağını doğruladı. Böylelikle katlanabilir cihaz kapatıldığında, arada herhangi bir boşluk kalmayacak ve daha şık bir yapı tasarıma geçiş yapılmış olacak.
Galaxy Z Flip 5 neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Galaxy Z Flip 5, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka bölümüne ise, 3,4 inç boyutlarında kapak ekranı ve 12+12MP çift kamera kurulumu eşlik edecek.
Ayrıca katlanabilir cihazın 8GB RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy platformundan güç alması bekleniyor. Cihaz hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 hakkında merak edilen tüm detaylar, 27 Temmuz'da bizleri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
+2000 TL fark ile uçan teslimat
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)