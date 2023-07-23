Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı: Menteşe boşluğu kalkıyor

Tam Boyutta Gör 27 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bildiğiniz üzere her iki telefon hakkında günümüzde kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Ancak şimdiye kadar paylaşılan iddialar, cihazların özellikleri ile ilgiliydi. Son olarak Samsung, Galaxy Z Flip 5'in tasarımını gösteren yeni bir tanıtım videosu paylaştı.

Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Hatırlacağınız üzere Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'in yeni bir menteşe tasarımına geçiş yapacağını halihazırda biliyorduk. Ancak bu bilgi henüz onaylanmamıştı. Samsung tarafından paylaşılan yeni tanıtım görüntüleri ise, Galaxy Z Flip 5'in menteşe boşluğu taşımayacağını doğruladı. Böylelikle katlanabilir cihaz kapatıldığında, arada herhangi bir boşluk kalmayacak ve daha şık bir yapı tasarıma geçiş yapılmış olacak.

Galaxy Z Flip 5 neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Galaxy Z Flip 5, ön bölümde 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka bölümüne ise, 3,4 inç boyutlarında kapak ekranı ve 12+12MP çift kamera kurulumu eşlik edecek.

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Ayrıca katlanabilir cihazın 8GB RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy platformundan güç alması bekleniyor. Cihaz hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 hakkında merak edilen tüm detaylar, 27 Temmuz'da bizleri bekliyor olacak.

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Galaxy Z Flip 5'in tanıtım görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı