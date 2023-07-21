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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 60 ufukta göründü: Dinamik Ada geri dönüyor

    Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları Huawei Mate 60 serisi, iPhone 14 Pro serisinde karşımıza çıkan Dynamic Island (Dinamik Ada) tasarımı ile tanıtılabilir. İşte detaylar.
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    Huawei Mate 60 ufukta göründü: Dinamik Ada geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak Apple iPhone 14 Pro serisi ile kullanıma sunulan Dynamic Island (Dinamik Ada) teknolojisi, yavaş yavaş Android ekosistemine de dahil olmaya başladı. Öyle ki Apple'dan önce benzer bir özelliğin Huawei’nin V20 modelinde kullanıldığını görmüştük. Ancak Mate 50 ve P50 serilerinde bu tasarıma veda edildi. Şimdi ise Huawei'nin kendi üretimi bir Dinamik Ada özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

    Huawei Mate 60 serisi, Dynamic Island ile geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla Huawei, yaklaşmakta olan Huawei Mate 60 serisinde Dynamic Island tasarımına geri dönecek. Bu noktada ön şema görüntüleri, Mate 60 serisinin 3D ToF sensörlü çift kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca tüm bileşenler, hap şeklindeki delik üzerinde bir araya getirilmiş. Bu tasarımın Apple iPhone 14 Pro serisi ile aynı olduğunu belirtelim. 

    Huawei Mate 60 ufukta göründü: Dinamik Ada geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Mate 60'ın hap şeklindeki kesimi önceki modelle karşılaştırıldığında, daha fazla ekran alanı sunacak diyebiliriz. Dolayısıyla Huawei, bildirimleri ve uygulamaları bu alanın etrafında tasarlamayı amaçlıyor. Bu noktada iPhone 14 Pro'nun müzik kontrolleri, zamanlayıcılar ve bildirimler dahil olmak üzere arka planda çalışan içeriklere destek sunduğunu hatırlatalım.

    Huawei Mate 60 ve 60 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Evren7 12 saat önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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