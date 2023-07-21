Huawei Mate 60 ufukta göründü: Dinamik Ada geri dönüyor

Aktarıldığı kadarıyla Huawei, yaklaşmakta olan Huawei Mate 60 serisinde Dynamic Island tasarımına geri dönecek. Bu noktada ön şema görüntüleri, Mate 60 serisinin 3D ToF sensörlü çift kamera sistemine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca tüm bileşenler, hap şeklindeki delik üzerinde bir araya getirilmiş. Bu tasarımın Apple iPhone 14 Pro serisi ile aynı olduğunu belirtelim.
Huawei Mate 60 ve 60 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yeni nesil telefonların bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)