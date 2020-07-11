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    Galaxy Z Flip 5G'nin tanıtım videosu sızdı

    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması beklenen katlanabilir Galaxy Z Flip 5G modelinin tanıtım videosu ortaya çıktı.
    11 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Z Flip 5G'nin tanıtım videosu sızdı
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    Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip 5G, Note 20 serisi ile birlikte tanıtılması beklenen bir cihaz. LTE versiyonundan çok da fazla bir farkı olmayacağı düşünülen akıllı telefonun sızan tanıtım filmi, merak edilen detayları gözler önüne seriyor.

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    Snapdragon 865+ ile gelebilir

    Evan Blass tarafından sızdırılan Galaxy Z Flip 5G tanıtım videosunda, Mystic Bronze olarak adlandırılan renge sahip varyantı görüyoruz. Sızan bu videonun, mağazalardaki ekranlarda gösterilmek üzere hazırlandığı ise kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Görünüş olarak Galaxy Z Flip'den farkı olmayan akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci ile geleceği söyleniyor.


    Samsung, Galaxy Z Flip 5G'yi 5 Ağustos tarihinde Galaxy Note 20 serisi ile görücüye çıkaracak. Zira şirket bu tarihi resmi olarak doğrulamış durumda. Cihazın Mystic Bronze dışında hangi renk seçenekleriyle geleceği ve fiyat etiketinin ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Çıkışına sadece birkaç hafta kalan Galaxy Z Flip 5G ile ilgili yeni detayların ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.



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