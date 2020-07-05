TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek

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Apple'ın birkaç ay sonra tanıtacağı iPhone 12 serisi, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC tarafından üretilen 5nm A14 yonga seti ile güçlendirilecek. Yeni ortaya çıkan sızıntılar ise TSMC'nin Apple'a, 2020 yılı için 80 milyon 5nm A14 yonga seti tedarik edeceği yönünde.

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Apple kafa karıştırdı

Teknoloji devi Apple bu yıl radikal bir hamle yaparak şirketin ilk 5G destekli modelleri olan iPhone 12 serisini piyasaya sürecek. Gelen son bilgilere göre bu cihazların şarj aleti ve kulaklık olmadan gelme ihtimalleri bile mevcut. Şimdi ortaya atılan bir söylentiye göre de TSMC, 2020 yılında 80 milyon adet 5nm A14 çip üretecek.

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Ancak bu durum, Cupertino merkezli şirketin 2020'de sadece 15-20 milyon iPhone 12 cihaz piyasaya süreceğini idda eden yakın tarihli bir rapora aykırı. Apple'ın bu miktarlarda iPhone 12 gönderisi yapmayı planladığı düşünülünce, TSMC'den neden bu denli fazla A14 yonga seti sipariş ettiği ise kafa karıştıran bir durum. Söylentilere göre şirket A14 işlemcileri, iPhone 12'nin yanı sıra iPad Plus ve yeni nesil Mac modellerinde kullanacak.

https://www.gizmochina.com/2020/07/04/tsmc-is-tipped-to-ship-80-million-units-of-5nm-a14-chips-to-apple/

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