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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek

    Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 modellerinin işlemcileri TSMC tarafından üretiliyor ve gelen bilgilere göre çip üreticisi, Apple'a 80 milyon yonga seti gönderecek.
    4 gün
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek
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    Apple'ın birkaç ay sonra tanıtacağı iPhone 12 serisi, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC tarafından üretilen 5nm A14 yonga seti ile güçlendirilecek. Yeni ortaya çıkan sızıntılar ise TSMC'nin Apple'a, 2020 yılı için 80 milyon 5nm A14 yonga seti tedarik edeceği yönünde.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir"

    Apple kafa karıştırdı

    Teknoloji devi Apple bu yıl radikal bir hamle yaparak şirketin ilk 5G destekli modelleri olan iPhone 12 serisini piyasaya sürecek. Gelen son bilgilere göre bu cihazların şarj aleti ve kulaklık olmadan gelme ihtimalleri bile mevcut. Şimdi ortaya atılan bir söylentiye göre de TSMC, 2020 yılında 80 milyon adet 5nm A14 çip üretecek.

    TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek
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    Ancak bu durum, Cupertino merkezli şirketin 2020'de sadece 15-20 milyon iPhone 12 cihaz piyasaya süreceğini idda eden yakın tarihli bir rapora aykırı. Apple'ın bu miktarlarda iPhone 12 gönderisi yapmayı planladığı düşünülünce, TSMC'den neden bu denli fazla A14 yonga seti sipariş ettiği ise kafa karıştıran bir durum. Söylentilere göre şirket A14 işlemcileri, iPhone 12'nin yanı sıra iPad Plus ve yeni nesil Mac modellerinde kullanacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/04/tsmc-is-tipped-to-ship-80-million-units-of-5nm-a14-chips-to-apple/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    interwap (Volkan ) 3 gün en beğenilen
    Kafa karıştırıcı bir durum yok. Tek yonga bir çok farklı Apple cihazında kendine yer buluyor.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Zamaninda Samsung u birakip lg den ekran aldiginda tovbe etmisti obur sene geri donmustu
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    V4LKyR 3 gün
    5nm A14 alınır... vereyim kardeşime kullansın, ben Xiaomi'ci bir adamım.
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    interwap (Volkan ) 3 gün en beğenilen
    Kafa karıştırıcı bir durum yok. Tek yonga bir çok farklı Apple cihazında kendine yer buluyor.
    Yanıtla +7
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    torabi 4 gün (düzenlendi)
    Bu uydurma Apple haberi ben sizinle gerçek Apple haberi paylaşıyorum. Aşırı pil tüketimi sıkıntısı var millet şikayet ediyor



    https://discussions.apple.com/thread/251435983



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    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kartal172 (Cemil ) 3 gün torabi
    Bu muydu fikrimi değiştirecek haber??
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