Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 18 kişi burada

    Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda

    Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy S21 Ultra modellerinin S-Pen desteği ile birlikte gelecek olması Galaxy Note serisinin geleceğinin sorgulanmasına neden oldu. Gelecek yıl seri tamamen kaldırılabilir.
    2 sa.
    590
    18
    8
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda

    Samsung’un amiral gemisi sınıfında yeniden yapılandırmaya gideceği uzun süredir konuşuluyor. Özellikle Galaxy S ve Galaxy Note serilerini bir araya getirerek tek bir seri halinde sunacağı iddiaların odak noktası. Gelecek yıl bunu görebiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi

    Galaxy Z Fold 3 neler sunacak?

    İddialara göre Galaxy Z Fold serisi de tüketiciye erken bir merhaba diyecek. İlk nesli hayal kırıklığı olduktan sonra dersine iyi çalışan ve Galaxy Z Fold 2 ile iyi bir iş çıkaran Samsung, üçüncü nesil için çalışmalara başladı. Firmanın hacimli üretim için son örnek prototipleri hazırladığı ifade ediliyor. Bunun anlamı yaz aylarına doğru muhtemel bir tanıtımın gerçekleşmesi.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir"

    Snapdragon 875 ve bir ihtimal Exynos 9925 yonga setini barındırması beklenen Galaxy Z Fold 3 modeli S-Pen kalem desteğini de sunacak. Henüz bir yuva mı olacağı yoksa Galaxy Tab S7 gibi arka kısma mı tutturalacağı net değil ancak S-Pen desteği şüphesiz Fold serisi için daha iyi bir tecrübe oluşturacak.

    Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan Galaxy S21 Ultra modelinde S-Pen desteği yer alacağı daha önce gündeme gelmişti. Galaxy Z Fold 3 modelini de düşünürsek Galaxy Note serisinin avantajı kalmamış oluyor. Zaten bu yıl Note satışları Samsung’u pek memnun etmemişti. Bu bakımdan 2021 yılında Galaxy Note serisi tamamen rafa kalkabilir. Bunun yerine S-Pen desteği olan Galaxy S21 Ultra modeli Note serisini temsilen piyasada yer alabilir. Şimdilik iddia niteliğinde olsa da Galaxy S21 lansmanı sonrası bununla ilgili bazı detaylar gündeme gelebilir.



    https://wccftech.com/samsung-confirms-galaxy-z-fold-3-s-pen-no-more-galaxy-note/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mert1907 (Mert Karakoç) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence kalemi Note serisine özel tutmalı, Fold serisi de sonuçta ucuz cihazlar değil. Note serisi bence S serisinin özellik olarak biraz altında konumlandırılıp, kalem özellikleriyle ön plana çıkarılmalı. Bu şekilde fiyat biraz uygun tutulup devam ettirilebilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    dediğiniz gibi Note iptal olmaz inşallah, çok severek kullanıyorum,
    Fold felan bence ölü doğum, kullanışsız saçma sapan aletler,
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sadrag 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aklıma direk resistive ekranlı Samsung Omnia geldi. Kalem ekranın canına okuyordu. 2 kere ekran değişimi yapmıştım. Fold telefonlara kalem konulur belki ama katlama yerinde bile iz bırakan bu ekranlar bir kaç ay içinde telef olur gibi geliyor bana..

    Not: Bu note serisi çıkalı 10 yılı buldu herhalde.. Diğer markalardan biri bile bunun pazarının farkinda değilmi arkadaş? Lg nin armut telefonu haricinde ikinci bir seçeneğimiz hiç olmadı..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serafon 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Note serisinin fiyatı artık kaldırmıyor, satışlar düşecek muhtemelen. Samsung da kar marjını korumak için farklı bir strateji izliyor. Ne kadar tutacak göreceğiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Brand Planet 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fold serisini Note'un yerine konumlandırıp, Galaxy S serisi ve Fold ile yola devam edilecek anlaşılan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Entegre kalemli Note serisi sallantida degil. Resmen bitti :/

    https://www.ajunews.com/view/20201122092719480
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ezimuse (Muhammet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herkes koşa koşa ekranı hasar alan katlanır telefon almaya gidiyordu zaten.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    termomuk (Bahadır ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonlar üç ana gruba ayrılırlar:

    - iPhone
    - Android Tayfası
    - Samsung Note Serisi

    Konu kilit!
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı 1 sa. Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak 1 sa. Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün 2 sa. Nexus War etkinliği ile Fortnite haritası değişiyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda Sonraki Elon Musk, kendisinden talepte bulunan ampute maceraperesti uzaya göndermeyi kabul etti 13 sa. Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek 14 sa. DSÖ Kovid-19 temsilcisinden Avrupa için üçüncü dalga uyarısı geldi 14 sa. Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor 15 sa. Hayatta kalma macera oyunu Hard Crisis, mobil cihazlar için çıktı 15 sa. Araştırmalara göre yoksulluk bilişsel yeti kayıplarına neden olmakla birlikte beyin volümünü de azaltıyor 16 sa. Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack 17 sa. OnePlus 9 Pro render görselleriyle karşımızda 19 sa. Cyberpunk 2077'den ilk yorumlar geldi: "Olağanüstü bir oyun" 19 sa. AMD RX 6700 serisi 12 GB bellekle gelebilir 20 sa. Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak 21 sa. RX 6800 XT 2.8 GHz’e aşırtıldı: Fire Strike’ta 60K barajını yırtıp geçti 22 sa. Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi 23 sa. Giriş seviye Samsung Galaxy A02, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak 1 gün Amazon'da günün öne çıkan indirimleri (22 Kasım) 1 gün Google Mesajlar'da RCS, küresel kullanıma sunuldu: Yeni nesil mesajlaşma 1 gün Microsoft Teams, gün boyu ücretsiz görüşme özelliği sunuyor 1 gün Black Panther 2'nin çekimleri Temmuz'da başlıyor; Shuri ana karakter olabilir 1 gün YouTube’un popüler çocuk kanalı Amazon ile anlaştı 1 gün Belkin bakteri temizleyen kablosuz şarj cihazını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Amazon İngiltere'den PS5 Sipariş Veren Birçok Kişiye Konsol Ye...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Titanfall 1 Steam'e Geldi
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası baş...
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Cyberpunk 2077'nin detaylı PC sistem gereksinimleri açıklandı
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız