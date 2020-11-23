Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda

Samsung’un amiral gemisi sınıfında yeniden yapılandırmaya gideceği uzun süredir konuşuluyor. Özellikle Galaxy S ve Galaxy Note serilerini bir araya getirerek tek bir seri halinde sunacağı iddiaların odak noktası. Gelecek yıl bunu görebiliriz.İlginizi Çekebilir Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi
Galaxy Z Fold 3 neler sunacak?
İddialara göre Galaxy Z Fold serisi de tüketiciye erken bir merhaba diyecek. İlk nesli hayal kırıklığı olduktan sonra dersine iyi çalışan ve Galaxy Z Fold 2 ile iyi bir iş çıkaran Samsung, üçüncü nesil için çalışmalara başladı. Firmanın hacimli üretim için son örnek prototipleri hazırladığı ifade ediliyor. Bunun anlamı yaz aylarına doğru muhtemel bir tanıtımın gerçekleşmesi.
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Snapdragon 875 ve bir ihtimal Exynos 9925 yonga setini barındırması beklenen Galaxy Z Fold 3 modeli S-Pen kalem desteğini de sunacak. Henüz bir yuva mı olacağı yoksa Galaxy Tab S7 gibi arka kısma mı tutturalacağı net değil ancak S-Pen desteği şüphesiz Fold serisi için daha iyi bir tecrübe oluşturacak.
Diğer taraftan Galaxy S21 Ultra modelinde S-Pen desteği yer alacağı daha önce gündeme gelmişti. Galaxy Z Fold 3 modelini de düşünürsek Galaxy Note serisinin avantajı kalmamış oluyor. Zaten bu yıl Note satışları Samsung’u pek memnun etmemişti. Bu bakımdan 2021 yılında Galaxy Note serisi tamamen rafa kalkabilir. Bunun yerine S-Pen desteği olan Galaxy S21 Ultra modeli Note serisini temsilen piyasada yer alabilir. Şimdilik iddia niteliğinde olsa da Galaxy S21 lansmanı sonrası bununla ilgili bazı detaylar gündeme gelebilir.
https://wccftech.com/samsung-confirms-galaxy-z-fold-3-s-pen-no-more-galaxy-note/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Uçan Tabut" diyelim...
Fold felan bence ölü doğum, kullanışsız saçma sapan aletler,
Not: Bu note serisi çıkalı 10 yılı buldu herhalde.. Diğer markalardan biri bile bunun pazarının farkinda değilmi arkadaş? Lg nin armut telefonu haricinde ikinci bir seçeneğimiz hiç olmadı..
https://www.ajunews.com/view/20201122092719480
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