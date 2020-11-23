Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda

Samsung’un amiral gemisi sınıfında yeniden yapılandırmaya gideceği uzun süredir konuşuluyor. Özellikle Galaxy S ve Galaxy Note serilerini bir araya getirerek tek bir seri halinde sunacağı iddiaların odak noktası. Gelecek yıl bunu görebiliriz.

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Galaxy Z Fold 3 neler sunacak?

İddialara göre Galaxy Z Fold serisi de tüketiciye erken bir merhaba diyecek. İlk nesli hayal kırıklığı olduktan sonra dersine iyi çalışan ve Galaxy Z Fold 2 ile iyi bir iş çıkaran Samsung, üçüncü nesil için çalışmalara başladı. Firmanın hacimli üretim için son örnek prototipleri hazırladığı ifade ediliyor. Bunun anlamı yaz aylarına doğru muhtemel bir tanıtımın gerçekleşmesi.

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Snapdragon 875 ve bir ihtimal Exynos 9925 yonga setini barındırması beklenen Galaxy Z Fold 3 modeli S-Pen kalem desteğini de sunacak. Henüz bir yuva mı olacağı yoksa Galaxy Tab S7 gibi arka kısma mı tutturalacağı net değil ancak S-Pen desteği şüphesiz Fold serisi için daha iyi bir tecrübe oluşturacak.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan Galaxy S21 Ultra modelinde S-Pen desteği yer alacağı daha önce gündeme gelmişti. Galaxy Z Fold 3 modelini de düşünürsek Galaxy Note serisinin avantajı kalmamış oluyor. Zaten bu yıl Note satışları Samsung’u pek memnun etmemişti. Bu bakımdan 2021 yılında Galaxy Note serisi tamamen rafa kalkabilir. Bunun yerine S-Pen desteği olan Galaxy S21 Ultra modeli Note serisini temsilen piyasada yer alabilir. Şimdilik iddia niteliğinde olsa da Galaxy S21 lansmanı sonrası bununla ilgili bazı detaylar gündeme gelebilir.

https://wccftech.com/samsung-confirms-galaxy-z-fold-3-s-pen-no-more-galaxy-note/

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