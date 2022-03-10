Galaxy Z Fold 4’ün konsept görüntüleri yeni tasarımı gösteriyor

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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy S22 serisinin ardından gözler Samsung’un bu sene sonlarına doğru tanıtacağı yeni Galaxy Z üyelerine çevrildi. Bu sene hatrı sayılır bir güncelleme alması beklenen Galaxy Z Fold 4’ten ilk konsept görüntüler geldi.

Dahili S Pen yuvasına sahip yeni tasarım

@WaqarKhanHD tarafından yayınlanan yüksek çözünürlüklü konsept görüntüler, Galaxy Z Fold 4’ün tasarımını gözler önüne seriyor. Galaxy S22 Ultra’ya benzer bir kamera yuvası ile gelmesi beklenen Galaxy Z Fold 4, kamera lenslerini bir havuzda toplamayacak. Her kamera sensörü, tıpkı S22 Ultra’da olduğu gibi gövdeden ayrı çıkış yapacak. Galaxy Z Fold 4’ün en önemli güncellemesi ile dahili S Pen yuvası olacak. Galaxy Z Fold 3, S Pen desteği ile gelse de cihaz, S Pen yuvasına sahip değildi. Z Fold 4 ise tıpkı S22 Ultra gibi S Pen ile birlikte gelecek.

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Galaxy Z Fold 4, tıpkı Z Fold 2 ve Z Fold 3 gibi her iki ekranda da ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca görüntüler, Z Fold 4’ün yine ekran altı kamera teknolojisini kullanacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın yine güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Z Fold 4, bu yılın sonlarından Z Flip 4 ile birlikte tanıtılacak.

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