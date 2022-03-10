Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 4’ün konsept görüntüleri yeni tasarımı gösteriyor

    Samsung’un katlanabilir serilerinden olan Z Fold, bu yılın sonlarına doğru yeni bir üyeye kavuşacak. Geliştirilmiş bir tasarım ile gelmesi beklenen Galaxy Z Fold 4’ten ilk görüntüler geldi
    Oy Ver

    Galaxy Z Fold 4'ten ilk görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy S22 serisinin ardından gözler Samsung’un bu sene sonlarına doğru tanıtacağı yeni Galaxy Z üyelerine çevrildi. Bu sene hatrı sayılır bir güncelleme alması beklenen Galaxy Z Fold 4’ten ilk konsept görüntüler geldi.

    Dahili S Pen yuvasına sahip yeni tasarım

    @WaqarKhanHD tarafından yayınlanan yüksek çözünürlüklü konsept görüntüler, Galaxy Z Fold 4’ün tasarımını gözler önüne seriyor. Galaxy S22 Ultra’ya benzer bir kamera yuvası ile gelmesi beklenen Galaxy Z Fold 4, kamera lenslerini bir havuzda toplamayacak. Her kamera sensörü, tıpkı S22 Ultra’da olduğu gibi gövdeden ayrı çıkış yapacak. Galaxy Z Fold 4’ün en önemli güncellemesi ile dahili S Pen yuvası olacak. Galaxy Z Fold 3, S Pen desteği ile gelse de cihaz, S Pen yuvasına sahip değildi. Z Fold 4 ise tıpkı S22 Ultra gibi S Pen ile birlikte gelecek.

    Galaxy Z Fold 4'ten ilk görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Z Fold 4, tıpkı Z Fold 2 ve Z Fold 3 gibi her iki ekranda da ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca görüntüler, Z Fold 4’ün yine ekran altı kamera teknolojisini kullanacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın yine güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor. Galaxy Z Fold 4, bu yılın sonlarından Z Flip 4 ile birlikte tanıtılacak.

    Galaxy Z Fold 4'ten ilk görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/new-galaxy-z-fold-4-concept-images-leak/ https://twitter.com/WaqarKhanHD/status/1500040923375443968?s=20&t=WQQWUP2iZCHfsKFdM8FJ_w
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 21 saat önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Pocophone F2 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5000-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız