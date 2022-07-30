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    Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ün basın görselleri sızdırıldı

    Önümüzdeki ay tanıtılacak Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarından bilgiler gelmeye devam ediyor. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4’ün en net görüntüleri ortaya çıktı.
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    Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ten net görüntüler geldi
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    Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımına sayılı günler kala Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4’ten bilgiler gelmeye devam ediyor. Son haftalarda görselleri ortaya çıkan yeni katlanabilir telefonların basın görselleri de sızdırıldı.

    İki cihaz da önceki nesile benzer bir tasarım ile gelecek

    Mobil dünyada yakın kaynakları ile bilinen Evan Blass, 91mobiles sitesinde Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4’ün ilk basın görsellerini paylaştı. Cihazlara detaylı bir bakış sunan görseller, cihazların önceki nesilden pek bir farkı olmayacağını da gözler önüne seriyor.

    Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ten net görüntüler geldi
    Tam Boyutta Gör

    Görsellerde Galaxy Z Flip 4’ün mor, siyah, mavi ve altın renklere sahip olacağı görünürken Galaxy Z Fold 4’ün ise siyah, koyu gri ve altın/bej renklerine sahip olacağı görülüyor. Muhtemelen iki cihaz da satışa çıkarken daha fazla renk seçeneğine sahip olacaktır. Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları 10 Ağustos’ta Unpacked etkinliğinde duyurulacak.

    Kaynakça https://twitter.com/evleaks https://www.engadget.com/samsung-galaxy-z-flip-4-z-fold-4-revealed-in-leaked-renders-124526706.html
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