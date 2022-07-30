Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4’ün basın görselleri sızdırıldı

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Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımına sayılı günler kala Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4’ten bilgiler gelmeye devam ediyor. Son haftalarda görselleri ortaya çıkan yeni katlanabilir telefonların basın görselleri de sızdırıldı.

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İki cihaz da önceki nesile benzer bir tasarım ile gelecek

Mobil dünyada yakın kaynakları ile bilinen Evan Blass, 91mobiles sitesinde Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4’ün ilk basın görsellerini paylaştı. Cihazlara detaylı bir bakış sunan görseller, cihazların önceki nesilden pek bir farkı olmayacağını da gözler önüne seriyor.

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Görsellerde Galaxy Z Flip 4’ün mor, siyah, mavi ve altın renklere sahip olacağı görünürken Galaxy Z Fold 4’ün ise siyah, koyu gri ve altın/bej renklerine sahip olacağı görülüyor. Muhtemelen iki cihaz da satışa çıkarken daha fazla renk seçeneğine sahip olacaktır. Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları 10 Ağustos’ta Unpacked etkinliğinde duyurulacak.

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Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ten net görüntüler geldi