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    Samsung: Exynos varlığını devam ettirecek

    Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon işlemcilerinin kullanılacağının duyurulması ile Exynos markası hakkında tartışmalar başlamıştı. Samsung, Exynos markasının varlığı sürdüreceğini belirtti.
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    Samsung, Exynos markasını bırakmayı düşünmüyor
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    Bir zamanlar Snapdragon işlemcilerine başarılı bir alternatif olan Exynos işlemcileri, son yıllarda performans ve güç tüketimi problemleri nedeniyle ciddi eleştiriye maruz kaldı. 2022 yılı itibari ile Qualcomm tedariğini arttıran Samsung, küresel anlamda satılan Galaxy S22 modellerinin %70’inde Snapdragon 8 Gen 1 kullanarak kendi markasına olan güveninin azalttığını belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde de Qualcomm, Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon işlemcisi kullanılacağını doğrulamıştı. Bunun üzerine Exynos markasının geleceği hakkında birçok tartışma çıksa da Samsung, Exynos’un varlığını sürdüreceğini belirtti.

    Samsung, yonga sistemlerine ağırlık verecek

    Analistler ile yaptığı konferans görüşmesinde Samsung, Exynos markasının bırakılmayacağını açıkladı. Şirket, yonga sistemleri modelini yeniden düzenlediklerini ve orta-uzun vadede güçlendirilmiş bir rekabet göstereceklerini belirtti. Samsung’un daha önce yeni nesil Galaxy çipleri üzerinde çalıştığı haberleri bildirilmişti, görünüşe göre yeni nesil işlemciler de Exynos markası altında piyasaya çıkabilir.

    Samsung’un yeni nesil üst seviye Galaxy işlemcilerinin 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Firma, o zamana kadar üst seviye cihazlarında Snapdragon işlemcilerine büyük bir ağırlık verecek. Giriş ve orta seviyede ise Exynos işlemcileri, oldukça başarılı olduklarından varlıklarını sürdürmeye devam edecektir.

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