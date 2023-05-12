Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün ardından odağını yeni nesil katlanabilir cihazlara çevirdi. Öyle ki merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 hakkında çeşitli söylenti ve raporlar ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Şimdi son olarak, Galaxy Z Fold 5'in tasarımını doğrulayan yeni koruyucu kılıf görüntüleri paylaşıldı.

Galaxy Z Fold 5 koruyucu kılıf görselleri sızdı

Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, özellikle çerçeve konusunda önemli bir yükseltme ile karşımıza çıkacak. Droplet yani su damlası menteşe tasarımına geçiş yapacak modelde, katlama sırasında oluşan boşluk ortadan kalkacak ve tamamen pürüzsüz bir görünüm elde edilecek. Paylaşılan yeni kılıf görüntüleri ise, Z Fold 5'in çerçeve mekanizmasını ve oval tasarımlı kamera modülünü doğruluyor.

Galaxy Z Fold 5 muhtemel özellikler

Mevcut raporlara göre Galaxy Z Fold 5, 120Hz yenileme hızı sunan 7.6 inç boyutlarında AMOLED birincil ekran ve 6,2 inç boyutlarında AMOLED kapak ekranına sahip olacak. Cihazın kalbinde ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunacak

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 5'in arka tarafta 50MP birincil, 12MP ultra geniş açı ve 10MP periskop (3x optik yakınlaştırma ve OIS destekli) sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor. Ön tarafta ise cihaza 12MP selfie kamerası eşlik edecek. Katlanabilir telefonun diğer özellikleri arasında, Gorilla Glass Victus 2, IPX8 sertifikası, ekran altı kamera ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Galaxy Z Flip 5'in koruyucu kılıfı ortaya çıktı 6 gün önce eklendi .

Son sızıntılara göre Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in Ağustos 2023 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle Samsung, cihazın nihai özelliklerinde değişikliğe imza atabilir. Önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 5 hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz

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Galaxy Z Fold 5'in koruyucu kılıf görselleri sızdı