Galaxy Z Fold 5'in koruyucu kılıf görselleri sızdı

Galaxy Z Fold 5 koruyucu kılıf görselleri sızdı
Bilmeyenler için Galaxy Z Fold 5, özellikle çerçeve konusunda önemli bir yükseltme ile karşımıza çıkacak. Droplet yani su damlası menteşe tasarımına geçiş yapacak modelde, katlama sırasında oluşan boşluk ortadan kalkacak ve tamamen pürüzsüz bir görünüm elde edilecek. Paylaşılan yeni kılıf görüntüleri ise, Z Fold 5'in çerçeve mekanizmasını ve oval tasarımlı kamera modülünü doğruluyor.
Galaxy Z Fold 5 muhtemel özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy Z Fold 5, 120Hz yenileme hızı sunan 7.6 inç boyutlarında AMOLED birincil ekran ve 6,2 inç boyutlarında AMOLED kapak ekranına sahip olacak. Cihazın kalbinde ise Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunacak
.
Son sızıntılara göre Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in Ağustos 2023 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle Samsung, cihazın nihai özelliklerinde değişikliğe imza atabilir. Önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 5 hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruzBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.