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    Galaxy Z Fold 5 lansman öncesi sızdırıldı: İşte özellikleri

    Samsung'un merakla beklenen katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki amiral gemisi telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz.
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    Galaxy Z Fold 5 lansman öncesi sızdırıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında, katlanabilir modeller her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyor. Bu pazarın öncü isimlerinden Samsung ise, yakında amiral gemisi telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerini piyasaya sürecek. Bu bağlamda yaklaşan telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi son olarak, Galaxy Z Fold 5 modelinin özellikleri lansmandan önce gün yüzüne çıktı. 

    Galaxy Z Fold 5 beklenen özellikler

    Yeni bir sızıntıya göre Samsung'un amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 5, selefine kıyasla önemli yenilikler ve iyileştirmeler içerecek. Bunlardan ilki, Droplet yani su damlası menteşe tasarımı olacak. Bu yeni ve geliştirilmiş katlama mekanizması, katlama sırasında oluşan boşluk sorununu ortadan kaldıracak ve tamamen pürüzsüz bir görünüm sunacak.

    Ayrıca sızıntı kaynağı, Galaxy Z Fold 5'in 120Hz yenileme hızı sunan 7.6 inç boyutlarında birincil ekran ve 6,2 inç boyutlarında kapak ekranına sahip olacağını belirtliyor. Bununla birlikte her iki ekranda da AMOLED panele yer verilecek. Kaputun altında ise yeni katlanabilir telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak.

    Galaxy Z Fold 5 lansman öncesi sızdırıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümüne gelecek olursak, Galaxy Z Fold 5'in arka tarafta 50MP birincil, 12MP ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırma ve OIS destekli 10MP periskop sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor. Ön tarafta ise 12MP selfie kamerası bulunacak. Cihazın diğer özellikleri arasında, Gorilla Glass Victus 2, IPX8 sertifikası, ekran altı kamera ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor. 

    Son sızıntılara göre Galaxy Fold 5 modelinin Ağustos 2023 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle Samsung, cihazın nihai özelliklerinde değişikliğe imza atabilir. Önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 5 hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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