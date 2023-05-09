Galaxy Z Fold 5 lansman öncesi sızdırıldı: İşte özellikleri

Galaxy Z Fold 5 beklenen özellikler
Yeni bir sızıntıya göre Samsung'un amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 5, selefine kıyasla önemli yenilikler ve iyileştirmeler içerecek. Bunlardan ilki, Droplet yani su damlası menteşe tasarımı olacak. Bu yeni ve geliştirilmiş katlama mekanizması, katlama sırasında oluşan boşluk sorununu ortadan kaldıracak ve tamamen pürüzsüz bir görünüm sunacak.
Ayrıca sızıntı kaynağı, Galaxy Z Fold 5'in 120Hz yenileme hızı sunan 7.6 inç boyutlarında birincil ekran ve 6,2 inç boyutlarında kapak ekranına sahip olacağını belirtliyor. Bununla birlikte her iki ekranda da AMOLED panele yer verilecek. Kaputun altında ise yeni katlanabilir telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak.
Son sızıntılara göre Galaxy Fold 5 modelinin Ağustos 2023 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle Samsung, cihazın nihai özelliklerinde değişikliğe imza atabilir. Önümüzdeki haftalarda Galaxy Z Fold 5 hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah