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    Galaxy Z Fold 5’in ilk resmi görseli sızdırıldı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, yeni nesil Galaxy Z Fold cihazını tanıtmaya hazırlanıyor. Bir süredir sızıntılara konu olan cihazın ilk resmi görseli ortaya çıktı.
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    Galaxy Z Fold 5'ten ilk resmi görsel sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarının hiç kuşkusuz lideri olan Samsung, önümüzdeki ay yeni Galaxy Z Fold ve Z Flip cihazlarını tanıtacak. Üretkenlik odaklı olması beklenen ve birçok özelliği ortaya çıkan Z Fold 5’in şimdi de resmi görseli ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold 5 neler sunacak?

    MySmartPrice tarafından sızdırılan görselden de görüldüğü üzere Galaxy Z Fold 5, birçok açıdan önceki nesile benzeyecek. Ufak tasarım değişiklikleri arasında daha rafine kenarlar, şık ve premium bir kamera haznesi ve paneller arasındaki boşluğu azaltacak yeni menteşe tasarımı yer alıyor. Görselde S-Pen de görülüyor ancak bu ürün kutuya veya cihaza dahil olmayacak ve ayrı satılacak.

    Cihazın teknik özellikleri ise Android tarafındaki en üst düzey cihazlarla yarışacak seviyede. İddialara göre Galaxy Z Fold, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çip setinden gücünü alacak. 7.6 inçlik iç ekran QHD+ çözünürlüğe sahip olacakken dış ekran ise 6.2 inç boyutunda olacak ve FHD+ çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca cihaza 4400 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğinin eşil etmesi bekleniyor. Galaxy Z Fold 5, 27 Temmuz’da düzenlenecek olan Unpacked etkinliğine tanıtılacak.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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    excel satır kaydırma araba yolda giderken stop etti çalışmıyor e üzeri x kare integrali balgam yapmayan sigara cangas lpg kullanıcı yorumları

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