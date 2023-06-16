Galaxy Z Fold 5’in ilk resmi görseli sızdırıldı

Galaxy Z Fold 5 neler sunacak?
MySmartPrice tarafından sızdırılan görselden de görüldüğü üzere Galaxy Z Fold 5, birçok açıdan önceki nesile benzeyecek. Ufak tasarım değişiklikleri arasında daha rafine kenarlar, şık ve premium bir kamera haznesi ve paneller arasındaki boşluğu azaltacak yeni menteşe tasarımı yer alıyor. Görselde S-Pen de görülüyor ancak bu ürün kutuya veya cihaza dahil olmayacak ve ayrı satılacak.
Cihazın teknik özellikleri ise Android tarafındaki en üst düzey cihazlarla yarışacak seviyede. İddialara göre Galaxy Z Fold, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çip setinden gücünü alacak. 7.6 inçlik iç ekran QHD+ çözünürlüğe sahip olacakken dış ekran ise 6.2 inç boyutunda olacak ve FHD+ çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca cihaza 4400 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğinin eşil etmesi bekleniyor. Galaxy Z Fold 5, 27 Temmuz’da düzenlenecek olan Unpacked etkinliğine tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi