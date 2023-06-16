Galaxy Z Fold 5’in ilk resmi görseli sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının hiç kuşkusuz lideri olan Samsung, önümüzdeki ay yeni Galaxy Z Fold ve Z Flip cihazlarını tanıtacak. Üretkenlik odaklı olması beklenen ve birçok özelliği ortaya çıkan Z Fold 5’in şimdi de resmi görseli ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce sızdırıldı 15 sa. önce eklendi

Galaxy Z Fold 5 neler sunacak?

MySmartPrice tarafından sızdırılan görselden de görüldüğü üzere Galaxy Z Fold 5, birçok açıdan önceki nesile benzeyecek. Ufak tasarım değişiklikleri arasında daha rafine kenarlar, şık ve premium bir kamera haznesi ve paneller arasındaki boşluğu azaltacak yeni menteşe tasarımı yer alıyor. Görselde S-Pen de görülüyor ancak bu ürün kutuya veya cihaza dahil olmayacak ve ayrı satılacak.

Cihazın teknik özellikleri ise Android tarafındaki en üst düzey cihazlarla yarışacak seviyede. İddialara göre Galaxy Z Fold, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çip setinden gücünü alacak. 7.6 inçlik iç ekran QHD+ çözünürlüğe sahip olacakken dış ekran ise 6.2 inç boyutunda olacak ve FHD+ çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca cihaza 4400 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğinin eşil etmesi bekleniyor. Galaxy Z Fold 5, 27 Temmuz’da düzenlenecek olan Unpacked etkinliğine tanıtılacak.

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Galaxy Z Fold 5'ten ilk resmi görsel sızdırıldı