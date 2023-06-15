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    Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce sızdırıldı

    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki yeni nesil katlanabilir telefonlar arasından Galaxy Z Fold 5 neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in önümüzdeki Temmuz ayında tanıtacağı konuşuluyor. Bu bağlamda her iki cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken, bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Peki Galaxy Z Fold 5 kullanıcılara neler sunacak ve hangi yenilikler ile gelecek? İşte bildiklerimiz

    Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce belli oldu

    Paylaşılan raporlara göre Galaxy Z Fold 5, ön tarafta QXGA+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 7,6 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise HD+ çözünürlüğünde 6,2 inç kapak ekranı eşlik edecek. Ayrıca cihazda kullanılan yeni menteşe tasarımının ekran kırışıklığını yüzde 15'e kadar azaltması bekleniyor. 

    Galaxy Z Fold 5'in kalbinde 1TB'a kadar depolama alanı ve 12GB'a kadar RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yonga seti bulunacak. 4 nm işlem teknolojisini temel alan bu işlemcide, 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleri ve Adreno 740 grafik birimi kullanılıyor.

    Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümüne gelirsek Galaxy Fold 5, 50MP birincil, 12MP ultra geniş ve 12MP telefoto olmak üzere üçlü bir kamera tasarımı ile desteklenecek. Bu kuruluma ise ön bölümde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 4MP ekran altı ve 10MP selfie kamerası eşlik edecek. Bu sensörlerin detayları henüz açıklanmamış olsa da, ufak yükseltmeler içereceği belirtiliyor.

    Galaxy Z Fold 5'in diğer beklenen özellikleri arasında, Android 13 tabanlı One UI 5.1, 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh batarya ve IP58 sertifikası su ve toza karşı dayanıklılık yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylar, 27 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde bizleri bekliyor olacak. Bu nedenle cihazın nihai özelliklerinde değişimler görebiliriz. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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