Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in önümüzdeki Temmuz ayında tanıtacağı konuşuluyor. Bu bağlamda her iki cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken, bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Peki Galaxy Z Fold 5 kullanıcılara neler sunacak ve hangi yenilikler ile gelecek? İşte bildiklerimiz

Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce belli oldu

Paylaşılan raporlara göre Galaxy Z Fold 5, ön tarafta QXGA+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 7,6 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise HD+ çözünürlüğünde 6,2 inç kapak ekranı eşlik edecek. Ayrıca cihazda kullanılan yeni menteşe tasarımının ekran kırışıklığını yüzde 15'e kadar azaltması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 5'in kalbinde 1TB'a kadar depolama alanı ve 12GB'a kadar RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yonga seti bulunacak. 4 nm işlem teknolojisini temel alan bu işlemcide, 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleri ve Adreno 740 grafik birimi kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne gelirsek Galaxy Fold 5, 50MP birincil, 12MP ultra geniş ve 12MP telefoto olmak üzere üçlü bir kamera tasarımı ile desteklenecek. Bu kuruluma ise ön bölümde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 4MP ekran altı ve 10MP selfie kamerası eşlik edecek. Bu sensörlerin detayları henüz açıklanmamış olsa da, ufak yükseltmeler içereceği belirtiliyor.

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Galaxy Z Fold 5'in diğer beklenen özellikleri arasında, Android 13 tabanlı One UI 5.1, 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh batarya ve IP58 sertifikası su ve toza karşı dayanıklılık yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylar, 27 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde bizleri bekliyor olacak. Bu nedenle cihazın nihai özelliklerinde değişimler görebiliriz.

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Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce sızdırıldı