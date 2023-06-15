Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce sızdırıldı

Galaxy Z Fold 5 özellikleri lansmandan önce belli oldu
Paylaşılan raporlara göre Galaxy Z Fold 5, ön tarafta QXGA+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 7,6 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise HD+ çözünürlüğünde 6,2 inç kapak ekranı eşlik edecek. Ayrıca cihazda kullanılan yeni menteşe tasarımının ekran kırışıklığını yüzde 15'e kadar azaltması bekleniyor.
Galaxy Z Fold 5'in kalbinde 1TB'a kadar depolama alanı ve 12GB'a kadar RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yonga seti bulunacak. 4 nm işlem teknolojisini temel alan bu işlemcide, 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleri ve Adreno 740 grafik birimi kullanılıyor.
Galaxy Z Fold 5'in diğer beklenen özellikleri arasında, Android 13 tabanlı One UI 5.1, 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh batarya ve IP58 sertifikası su ve toza karşı dayanıklılık yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylar, 27 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde bizleri bekliyor olacak. Bu nedenle cihazın nihai özelliklerinde değişimler görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi