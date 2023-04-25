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    Samsung telefonlar artık BMW anahtarı olarak kullanılabiliyor

    BMW, bazı Galaxy akıllı telefonlar için dijital araba anahtarı desteğini duyurdu. Samsung telefonlar, UWB aracılığıyla BMW Digital Car Key Plus özelliğini destekliyor.
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    BMW, Digital Car Key Plus Samsung telefonlar Tam Boyutta Gör
    Samsung, iki yıl önce akıllı telefonlarının dijital araba anahtarı olarak kullanılabileceğini duyurmuştu. Şimdi BMW, Digital Car Key Plus desteğini Google ve Samsung akıllı telefonlardan başlayarak Android’e getireceğini duyurdu. Peki, bu özellik hangi modellerde kullanılabilecek? İşte BMW dijital anahtar özelliğini destekleyen Samsung Galaxy telefonlar:

    Dijital araba anahtarı olarak kullanılabilecek Samsung telefonlar

    Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Fold 4, desteklenen telefonlar arasında. Özelliğin kullanılabilmesi için uyumlu telefon ve BMW arabaya sahip olmak dışında telefonun Android 13 üzerinde çalışması, Samsung Wallet uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Kullanıcılar, dijital araba anahtarını en fazla beş kişiyle paylaşabiliyor.

    Hangi otomobiller destekliyor?

    Kasım 2022’den sonra üretilen otomobillerde BMW Digital Car Key Plus özelliği kullanılabiliyor. Yazılım güncellemesiyle eski arabalara da bu özellik sunulacak. My BMW uygulaması üzerinden Digital Car Key Plus yapılandırılabiliyor. Kullanıcıların telefonlarının kilidini açmadan ve hatta telefon tamamen kapandıktan sonra bile arabanın kapılarını kilitlemelerine, açmalarına ve çalıştırmalarına izin veren özel bir mod da bulunuyor.

    UWB bağlantısını kullanıyor

    Unutmadan, bazı BMW arabalar hali hazırda Samsung akıllı telefonların dijital anahtar olarak kullanılmasını destekliyor ancak artık bu özellik NFC yerine UWB üzerinden çalışıyor. Bu, kullanıcının arabaya fiziksel olarak dokunmadan, belli mesafeden kontrol etmesine izin veriyor.

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    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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