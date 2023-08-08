Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk

Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 satış rekoru kırdı
Aktarıldığı kadarıyla 1 Ağustos tarihinde Güney Kore'de ön siparişe açılan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, toplam 1,02 milyon adet ön siparişe ulaşarak katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekora imza attı. Bu rakamın daha önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 tarafından kaydedilen 970.000 adetlik rekoru geride bıraktığını belirtelim.
Kullanıcıların en çok tercih ettiği model ise Galaxy Z Flip 5 oldu. Öyle ki toplam ön siparişlerin yüzde 70'lik bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor. Bu noktada Galaxy Z Flip 5, geçtiğimiz yıl sahip olduğu yüzde 60'lık payını yüzde 10 oranında artırmayı başarmış. Fold 5 ise toplam satışlarda yüzde 30'luk bir bölümüne sahip oldu.
Bu dağılımın ise şaşırtıcı olmadığını belirtmekte fayda var. Niketim Galaxy Z Flip 5, daha büyük kapak ekranı ve cihazın düz kapanmasını sağlayan yeni menteşe başta olmak üzere dikkate değer yenilikler ile karşımıza çıktı. Buradan Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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