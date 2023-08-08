Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarının öncü isimlerinden Samsung, geçtiğimiz haftalarda adından çokça bahsettiğimiz Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerini duyurdu. Bu bağlamda her iki telefon, sahip olduğu özellikler ve yükseltmeler ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Şimdi resmi kaynaklara göre Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, kendi ülkesinde yeni bir satış rekoruna imza attı.

Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 satış rekoru kırdı

Aktarıldığı kadarıyla 1 Ağustos tarihinde Güney Kore'de ön siparişe açılan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, toplam 1,02 milyon adet ön siparişe ulaşarak katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekora imza attı. Bu rakamın daha önce Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 tarafından kaydedilen 970.000 adetlik rekoru geride bıraktığını belirtelim.

Kullanıcıların en çok tercih ettiği model ise Galaxy Z Flip 5 oldu. Öyle ki toplam ön siparişlerin yüzde 70'lik bir bölümünü oluşturduğu belirtiliyor. Bu noktada Galaxy Z Flip 5, geçtiğimiz yıl sahip olduğu yüzde 60'lık payını yüzde 10 oranında artırmayı başarmış. Fold 5 ise toplam satışlarda yüzde 30'luk bir bölümüne sahip oldu.

Temmuz ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte liste 6 gün önce eklendi

Bu dağılımın ise şaşırtıcı olmadığını belirtmekte fayda var. Niketim Galaxy Z Flip 5, daha büyük kapak ekranı ve cihazın düz kapanmasını sağlayan yeni menteşe başta olmak üzere dikkate değer yenilikler ile karşımıza çıktı. Buradan Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 satış rekoru kırdı: Marka tarihinde ilk